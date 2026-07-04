Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Paraguay di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar Desire Doue!

JawaPos.com - Desire Doue sudah siap menghadapi tangguhnya pertahanan Paraguay saat menghadapi tim nasional Prancis. Laga 16 besar Piala Dunia 2026 tersebut dimainkan di Lincoln Financial Field, Minggu (5/7) pukul 04.00 WIB.

Paraguay diakui Desire Doue sebagai tim yang bagus dan memiliki pemain berkualitas. Dia sudah siap menghadapi tantangan dari tim lawan yang memiliki pertahanan tangguh.

"Mereka tim yang bagus. Kami sudah melihat cuplikan pertandingan mereka, mereka memiliki pemain-pemain berkualitas. Mereka akan tangguh dalam bertahan, mereka sudah banyak mendapatkan kartu kuning. Kita harus siap dan mampu mengatasi tantangan tersebut," kata Desire Doue saat jumpa pers sebelum pertandingan yang dikutip dari RMC Sport, Sabtu (4/7).

Pemain PSG tersebut merasa percaya diri dengan status favorit juara yang dimiliki timnas Prancis. Namun, Doue menyadari hal itu tidak membuat timnya memenangkan pertandingan melawan Paraguay.

"Kami tidak merasa tertekan. Kami fokus pada diri kami sendiri. Kami memiliki status favorit sebelum kompetisi. Kami akan memilikinya lagi besok melawan Paraguay. Tetapi itu bukan status yang memenangkan pertandingan. Kami harus mengerahkan semua kemampuan untuk menang. Kami harus serius," jelas Doue.

Mengenai susunan pemain, Barcola diprediksi menjadi pilihan utama bagi Didier Deschamps. Doue mengaku tidak punya masalah dengan sang pemain karena bermain di posisi yang sama.

"Saya tidak tahu. Kami berada dalam satu grup, ini Piala Dunia, kompetisi yang unik. Pelatih membuat pilihannya, tetapi semua pemain penting. Tidak ada permusuhan dengan Bradley. Anda tahu apa saja kualitas saya. Saya bisa berkontribusi baik dalam pertahanan maupun serangan di lapangan," pungkas Desire Doue.

Prediksi susunan pemain Paraguay vs Prancis: