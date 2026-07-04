Vozinha Angkat Bicara! Tanjung Verde Paksa Lionel Messi dan Argentina Bermain 120 Menit di Piala Dunia 2026

Aksi Vozinha saat Tanjung Verde menahan imbang timnas Spanyol di piala dunia. (instagram @fifaworldcup)
JawaPos.com — Timnas Tanjung Verde memang tersingkir dari Piala Dunia 2026 setelah kalah 2-3 dari Timnas Argentina pada babak 32 besar di Amerika Serikat, Jumat (4/7/2026).
Meski gagal melaju, penampilan heroik kiper veteran Vozinha sukses membawa negaranya menciptakan sejarah dengan memaksa juara bertahan yang diperkuat Lionel Messi bermain hingga 120 menit.
Baca Juga:Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam?
Banyak yang memprediksi Timnas Argentina akan menang mudah atas debutan Piala Dunia tersebut.
Namun kenyataannya berbeda karena Tanjung Verde mampu memberikan perlawanan sengit hingga pertandingan harus berlanjut ke babak tambahan waktu.
Skor akhir 3-2 memang memastikan langkah Timnas Argentina ke babak 16 besar. Namun perjuangan Tanjung Verde menjadi salah satu kisah paling berkesan di Piala Dunia 2026 karena nyaris menciptakan kejutan terbesar di turnamen.
Tokoh utama di balik penampilan impresif itu adalah kiper berusia 40 tahun, Vozinha. Sepanjang turnamen, ia tampil luar biasa dan menjadi benteng kokoh yang membuat lawan kesulitan mencetak gol.
Baca Juga:Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Erling Haaland Hentikan Selecao Lolos ke Perempat Final
Vozinha menegaskan timnya telah menunjukkan kualitas yang membuat dunia mulai menghormati sepak bola Tanjung Verde. Meski tersingkir, ia bangga dengan perjuangan seluruh pemain saat menghadapi salah satu tim terbaik dunia.
"Kami telah mengharumkan nama Tanjung Verde sebagai tim nasional besar dunia. Hari ini, kami bertarung setara melawan Argentina," ujar Vozinha dalam bahasa Portugis.
Pernyataan tersebut menggambarkan kebanggaan besar sang penjaga gawang. Menurutnya, Tanjung Verde telah membuktikan mampu bersaing sejajar dengan juara dunia meski memiliki status sebagai tim debutan.
Prediksi Skor Kolombia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Misi Los Cafeteros Lolos 16 Besar, Siap Kirim Pulang Wakil Afrika
Prediksi Skor Australia vs Mesir di 32 Besar Piala Dunia 2026: The Pharaohs Menang Tipis Lewat Duel Sengit
Prediksi Skor Swiss vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Granit Xhaka Cs Siap Libas El Khadra Demi Tiket 16 Besar
Prediksi Skor Spanyol vs Austria di Piala Dunia 2026: Lamine Yamal Jadi Pembeda
Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Joao Felix Pede Singkirkan Skuad Vatreni!
Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026
Penjelasan Gol Offside Kroasia ke Gawang Portugal! Keputusan Kontroversial di 32 Besar Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Spanyol vs Austria: Bursa Taruhan Jagokan La Roja, Opta Klaim Peluang Menang 70,6 Persen
Kemenhub Ungkap Kronologi Putus Kontak Pesawat PK-RCY di Balinggama Papua, Pilot Dilaporkan Meninggal Dunia
Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Cristiano Ronaldo Cs Lolos ke 16 Besar