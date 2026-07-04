Vozinha Angkat Bicara! Tanjung Verde Paksa Lionel Messi dan Argentina Bermain 120 Menit di Piala Dunia 2026

JawaPos.com — Timnas Tanjung Verde memang tersingkir dari Piala Dunia 2026 setelah kalah 2-3 dari Timnas Argentina pada babak 32 besar di Amerika Serikat, Jumat (4/7/2026).

Meski gagal melaju, penampilan heroik kiper veteran Vozinha sukses membawa negaranya menciptakan sejarah dengan memaksa juara bertahan yang diperkuat Lionel Messi bermain hingga 120 menit.

Mengapa Tanjung Verde Tetap Pulang dengan Kepala Tegak? Banyak yang memprediksi Timnas Argentina akan menang mudah atas debutan Piala Dunia tersebut.

Namun kenyataannya berbeda karena Tanjung Verde mampu memberikan perlawanan sengit hingga pertandingan harus berlanjut ke babak tambahan waktu.

Skor akhir 3-2 memang memastikan langkah Timnas Argentina ke babak 16 besar. Namun perjuangan Tanjung Verde menjadi salah satu kisah paling berkesan di Piala Dunia 2026 karena nyaris menciptakan kejutan terbesar di turnamen.

Tokoh utama di balik penampilan impresif itu adalah kiper berusia 40 tahun, Vozinha. Sepanjang turnamen, ia tampil luar biasa dan menjadi benteng kokoh yang membuat lawan kesulitan mencetak gol.

Apa Kata Vozinha Setelah Nyaris Menyingkirkan Argentina? Vozinha menegaskan timnya telah menunjukkan kualitas yang membuat dunia mulai menghormati sepak bola Tanjung Verde. Meski tersingkir, ia bangga dengan perjuangan seluruh pemain saat menghadapi salah satu tim terbaik dunia.

"Kami telah mengharumkan nama Tanjung Verde sebagai tim nasional besar dunia. Hari ini, kami bertarung setara melawan Argentina," ujar Vozinha dalam bahasa Portugis.