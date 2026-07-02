Prediksi Skor Spanyol vs Austria: Bursa Taruhan Jagokan La Roja, Opta Klaim Peluang Menang 70,6 Persen

Aksi Lamine Yamal membela Spanyol. (Dok. Antara)
JawaPos.com – Spanyol dijagokan melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 saat menghadapi Austria. Bursa taruhan internasional dan superkomputer Opta sama-sama menempatkan La Roja sebagai favorit kuat.
Tim asuhan Luis de la Fuente datang dengan modal impresif setelah menjuarai Grup H tanpa terkalahkan. Spanyol juga belum sekali pun kebobolan sepanjang fase grup. Sebaliknya, Austria lolos dari Grup J berkat permainan disiplin dan pressing agresif ala pelatih Ralf Rangnick.
Meski demikian, Rangnick mengakui timnya menghadapi tantangan besar saat berjumpa salah satu favorit juara. Dia secara khusus menyoroti Lamine Yamal sebagai pemain yang harus dihentikan.
"Kami harus membatasi ruang gerak Yamal. Dia pemain luar biasa dan semua orang tahu kualitasnya," ujar Rangnick seperti dikutip Reuters.
Di kubu Spanyol, Luis de la Fuente memastikan seluruh pemain utamanya berada dalam kondisi bugar. Yamal yang sebelumnya dibatasi menit bermain karena baru pulih dari cedera hamstring kini siap dimainkan sejak awal laga.
"Kami memiliki skuad yang sepenuhnya bugar. Tim siap menghadapi tekanan dan ekspektasi besar," kata De la Fuente. "Sekarang tugas kami adalah memenuhi ekspektasi itu. Jelas, tidak ada lagi ruang untuk kesalahan. Kami harus memenangkan pertandingan berikutnya," ujar dia menambahkan, dikutip Antara (2/7).
Yamal pun menegaskan dirinya sudah siap bermain penuh.
"Saya siap bermain 90 menit," ujar pemain Barcelona itu kepada Cadena COPE.
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Kepercayaan terhadap Spanyol tidak hanya datang dari performa di lapangan, tetapi juga dari bursa taruhan internasional. FanDuel Sportsbook, yang dikutip CBS Sports, menempatkan La Roja sebagai favorit kuat dengan odds kemenangan sekitar -300 hingga -320 pada waktu normal.
Sebaliknya, Austria dipasang sebagai underdog dengan odds sekitar +900 hingga +950, sedangkan hasil imbang berada di kisaran +420 hingga +425. Angka tersebut menunjukkan pasar menilai peluang Spanyol menang jauh lebih besar dibanding lawannya.
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