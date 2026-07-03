Penjelasan Gol Offside Kroasia ke Gawang Portugal! Keputusan Kontroversial di 32 Besar Piala Dunia 2026

JawaPos.com — Gol penyeimbang Kroasia pada masa injury time dianulir wasit setelah tinjauan VAR dalam laga 32 besar Piala Dunia 2026 melawan Portugal.
Keputusan yang membuat Portugal menang 2-1 itu diambil karena Josko Gvardiol dinyatakan berada dalam posisi offside setelah teknologi Connected Ball mendeteksi sentuhan tipis Igor Matanovic sebelum bola masuk ke gawang.
Portugal memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Kroasia dengan skor 2-1 dalam pertandingan dramatis.
Seleção das Quinas nyaris kehilangan kemenangan ketika Josko Gvardiol mencetak gol pada detik-detik terakhir pertandingan.
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Gol Josko Gvardiol sempat membuat para pemain Kroasia merayakan keberhasilan menyamakan kedudukan pada menit ke-102 atau menit ke-12 injury time.
Namun wasit menghentikan pertandingan dan melakukan peninjauan melalui monitor VAR sebelum akhirnya membatalkan gol tersebut.
Keputusan itu diambil setelah VAR menemukan adanya posisi offside dalam proses terciptanya gol. Bukan karena umpan awal dari sisi kiri, melainkan akibat sentuhan tipis Igor Matanovic yang mengubah momen penentuan offside.
Awalnya bola dikirim dari sisi kiri lapangan menuju kotak penalti Portugal.
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