Kesulitan Lawan Kongo, Timnas Inggris Disebut Bukan Ancaman bagi Timnas Prancis

Timnas Inggris dinilai bukan kandidat juara Piala Dunia 2026 di mata publik Prancis. (ig @england)
JawaPos.com - Meski berhasil melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, timnas Inggris belum dianggap sebagai ancaman serius oleh publik Prancis.
Penilaian tersebut disampaikan mantan penyerang Premier League Neal Maupay. Menurut dia, performa timnas Inggris sepanjang turnamen piala dunia belum cukup meyakinkan untuk masuk dalam daftar favorit juara di mata para pencinta sepak bola Prancis.
Maupay menyampaikan pendapatnya saat menjadi tamu di talkSPORT menjelang laga timnas Inggris lawan Kongo di babak 32 besar piala dunia.
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Melansir Talksport, Maupay mengakui timnas Inggris memiliki skuad berkualitas. Namun, dia merasa permainan tim asuhan Thomas Tuchel belum benar-benar menyatu.
"Kualitasnya sudah bagus, tapi belum terasa pas," terang Maupay.
Dia juga menilai masih ada sejumlah hal positif yang bisa menjadi modal Inggris. "Menurut saya, Marcus Rashford bermain bagus di pertandingan terakhir. Saya rasa ada beberapa hal positif. Saya pikir dalam kompetisi seperti itu, Anda hanya butuh satu pertandingan untuk meningkatkan kepercayaan diri," papar Maupay.
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"Jika melawan Kongo, mereka bermain bagus dengan kemenangan yang meyakinkan, saya yakin mereka bisa menjadi lawan yang berbahaya," imbuh dia.
Pada kenyataannya, Inggris memang akhirnya mengalahkan Kongo 2-1 lewat dua gol Harry Kane setelah sempat tertinggal lebih dulu.
Meski Tuchel ditargetkan membawa Inggris menjadi juara dunia, Maupay mengungkapkan bahwa publik Prancis tidak terlalu memikirkan peluang Three Lions.
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