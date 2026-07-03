Pelatih Timnas Prancis Didier Deschamps Berterima Kasih atas Persembahan Gol dari Kylian Mbappe

Kylian Mbappe dedikasikan gol untuk Didier Deschamps saat Prancis menang 3-0 atas Swedia di Piala Dunia 2026. (ig @equipedefrance)
JawaPos.com - Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengaku sangat tersentuh oleh sikap kapten Kylian Mbappe, yang mendedikasikan gol pembuka saat Les Bleus mengalahkan Swedia 3-0 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026.
Didier Deschamps baru kembali mendampingi tim di pinggir lapangan setelah sempat meninggalkan kamp timnas Prancis karena ibunya meninggal dunia. Dia juga absen pada laga terakhir fase grup piala dunia.
Melansir ESPN, momen emosional terjadi ketika Kylian Mbappe merayakan gol dengan memeluk sang pelatih timnas Prancis, sebuah gestur yang menurut Didier Deschamps sangat berarti.
"Sikap Kylian benar-benar menyentuh hati saya. Dia adalah kapten kami, dan saya tidak hanya mengatakan hal-hal baik begitu saja, tetapi karena dia telah menjadi teladan sejak hari pertama," papar Didier Deschamps.
Deschamps juga memuji kekompakan para pemain yang tetap tampil solid selama dirinya tidak bersama tim. Prancis menyapu bersih empat pertandingan di Piala Dunia 2026 sejauh ini dan selalu mencetak sedikitnya tiga gol dalam setiap kemenangan.
"Skuad itu bersatu. Mereka melakukan apa yang dibutuhkan saat saya absen, dan lebih baik saya tidak ada di sana, baik untuk mereka maupun untuk saya," tambah Deschamps.
Baca Juga:Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs Kroasia di 32 Besar Piala Dunia 2026, Ronaldo dan Luka Modric Jadi Andalan Masing-Masing
"Namun begitu saya kembali, mereka tahu saya bersama mereka, dan itu adalah hal yang sangat baik. Pola pikir tim saja tidak akan memenangkan pertandingan, tetapi saya tahu betul bahwa pola pikir yang buruk justru dapat membuat Anda kalah," lanjut dia.
Selain Mbappe, Deschamps juga memuji Michael Olise yang kembali tampil gemilang. Winger Bayern Munich itu menyumbang dua assist saat menghadapi Swedia, sehingga kini telah mengoleksi lima assist sepanjang turnamen.
"Saat dia menguasai bola, itu luar biasa. Dia memainkan sepak bola kelas dunia. Dia menjalani musim yang sangat baik dan membutuhkan sedikit waktu, tetapi dia memiliki pengaruh yang luar biasa dalam skuad. Dia melengkapi penyerang lain dengan baik, dan pemahaman mereka di lapangan menjadi otomatis," ujar Deschamps.
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: The Stars and Stripes Tak Ingin Malu!
Prediksi Skor Swiss vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Granit Xhaka Cs Siap Libas El Khadra Demi Tiket 16 Besar
Prediksi Skor Spanyol vs Austria di Piala Dunia 2026: Lamine Yamal Jadi Pembeda
Prediksi Skor Belgia vs Senegal di Piala Dunia 2026: Setan Merah Emoh Angkat Koper Lebih Dulu!
Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Joao Felix Pede Singkirkan Skuad Vatreni!
Prediksi Skor Inggris vs RD Kongo: Bursa Jagokan Three Lions, Opta Beri Peluang Menang 73,9 Persen
Silaturahmi dengan Suporter PSIS, Malut United Pastikan Tak Pakai Nama Semarang dan Siap Mengalah soal Stadion
Ditunggu Saja! Persebaya Surabaya Siapkan 7 Pemain Asing Baru Usai Rombak Skuad Musim Lalu
Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Cristiano Ronaldo Cs Lolos ke 16 Besar