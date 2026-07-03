Pelatih Timnas Prancis Didier Deschamps Berterima Kasih atas Persembahan Gol dari Kylian Mbappe

JawaPos.com - Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengaku sangat tersentuh oleh sikap kapten Kylian Mbappe, yang mendedikasikan gol pembuka saat Les Bleus mengalahkan Swedia 3-0 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Didier Deschamps baru kembali mendampingi tim di pinggir lapangan setelah sempat meninggalkan kamp timnas Prancis karena ibunya meninggal dunia. Dia juga absen pada laga terakhir fase grup piala dunia.

Melansir ESPN, momen emosional terjadi ketika Kylian Mbappe merayakan gol dengan memeluk sang pelatih timnas Prancis, sebuah gestur yang menurut Didier Deschamps sangat berarti.

"Sikap Kylian benar-benar menyentuh hati saya. Dia adalah kapten kami, dan saya tidak hanya mengatakan hal-hal baik begitu saja, tetapi karena dia telah menjadi teladan sejak hari pertama," papar Didier Deschamps.

Bangga dengan Kekompakan Skuad Prancis Deschamps juga memuji kekompakan para pemain yang tetap tampil solid selama dirinya tidak bersama tim. Prancis menyapu bersih empat pertandingan di Piala Dunia 2026 sejauh ini dan selalu mencetak sedikitnya tiga gol dalam setiap kemenangan.

"Skuad itu bersatu. Mereka melakukan apa yang dibutuhkan saat saya absen, dan lebih baik saya tidak ada di sana, baik untuk mereka maupun untuk saya," tambah Deschamps.

"Namun begitu saya kembali, mereka tahu saya bersama mereka, dan itu adalah hal yang sangat baik. Pola pikir tim saja tidak akan memenangkan pertandingan, tetapi saya tahu betul bahwa pola pikir yang buruk justru dapat membuat Anda kalah," lanjut dia.

Selain Mbappe, Deschamps juga memuji Michael Olise yang kembali tampil gemilang. Winger Bayern Munich itu menyumbang dua assist saat menghadapi Swedia, sehingga kini telah mengoleksi lima assist sepanjang turnamen.