Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Joao Felix Pede Singkirkan Skuad Vatreni!

Cristiano Ronaldo berusaha membawa Portugal mengalahkan Kolombia pada laga terakhir Grup K Piala Dunia 2026 demi merebut status juara grup sekaligus memburu gol ketiganya di turnamen. (Instagram @cristiano)
JawaPos.com - Laga seru akan mempertemukan Portugal vs Kroasia di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Prediksi pertandingan yang mempertemukan dua raksasa Eropa itu akan diulas dalam artikel ini.
Duel Portugal kontra Kroasia akan berlangsung di Stadion BMO Field, Toronto, Kanada, Jumat (3/7/2026) dengan kick-off pukul 06.00 WIB. Ini menjadi laga krusial bagi kedua tim, karena memperebutkan satu tiket lolos ke babak 16 besar.
Portugal datang dengan modal yang tidak begitu apik. Tim berjuluk Selecao das Quinas itu lolos sebagai runner-up Grup K dengan raihan lima poin, hasil dari satu kemenangan atas Uzbekistan (5-0), serta dua hasil imbang melawan RD Kongo (1-1) dan Kolombia (0-0).
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Sementara, Kroasia juga tidak datang dengan modal yang ideal. Tim berjuluk Vatreni itu juga lolos ke fase gugur sebagai runner-up Grup L dengan enam poin, hasil dari dua kemenangan atas Panama (1-0) serta Ghana (2-1), serta kekalahan dari Inggris (2-4).
Bisa dikatakan, kedua kesebelasan masih belum konsisten jika menilik hasil dari fase grup. Meski demikian, pertandingan ini menjadi salah satu daya tarik karena mempertemukan dua kekuatan Eropa.
Secara kualitas, Portugal lebih diunggulkan karena dihuni oleh banyak pemain bintang di setiap lininya. Lain cerita dengan Kroasia yang diperkuat dengan segelintir pemain bintang saja seperti Luka Modric, Ivan Perisic, Josko Gvardiol, hingga Mateo Kovacic.
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Jika melihat hasil di fase grup, Portugal sedikit lebih buruk dari Kroasia. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan yang diunggulkan untuk keluar sebagai juara grup, kenyataannya justru malah harus terseok-seok.
Portugal ditahan imbang RD Kongo dan Kolombia. Padahal secara kualitas, Selecao das Quinas unggul jauh ketimbang dua negara dari Afrika dan Amerika Selatan tersebut. Hasil tersebut membuat fans mereka ketar-ketir akan kiprah negaranya di Piala Dunia 2026.
Kendati demikian, Joao Felix meminta seluruh fans Portugal untuk tetap tenang. Penyerang berusia 26 tahun itu menyebut kalau hasil imbang di fase grup tidak menyurutkan kepercayaan diri pemain. Dia bahkan optimistis Selecao das Quinas akan mengalahkan Kroasia.
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