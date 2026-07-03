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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 3 Juli 2026 | 13.36 WIB

Prediksi Skor Kolombia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Misi Los Cafeteros Lolos 16 Besar, Siap Kirim Pulang Wakil Afrika

Pemain Kolombia merayakan gol pada fase grup Piala Dunia 2026. Los Cafeteros diunggulkan mengalahkan Ghana pada babak 32 besar. (Instagram @luisdiaz19_) - Image

Pemain Kolombia merayakan gol pada fase grup Piala Dunia 2026. Los Cafeteros diunggulkan mengalahkan Ghana pada babak 32 besar. (Instagram @luisdiaz19_)

JawaPos.com — Kolombia berpeluang besar melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 saat menghadapi Ghana pada babak 32 besar di Arrowhead Stadium, Kansas City, Sabtu (4/7/2026) pukul 08.30 WIB.

Berstatus juara Grup K dan tampil konsisten sepanjang fase grup membuat Los Cafeteros lebih dijagokan dibanding wakil Afrika yang lolos sebagai peringkat ketiga Grup L.

Laga ini menjadi kesempatan emas bagi kedua tim untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026. Pemenang pertandingan akan menghadapi pemenang duel Swiss melawan Aljazair pada babak 16 besar.

Mengapa Kolombia Lebih Dijagokan?

Kolombia memasuki fase gugur dengan modal performa impresif sepanjang penyisihan grup.

Tim asuhan Nestor Lorenzo berhasil menjadi juara Grup K setelah mengalahkan Uzbekistan 3-1, RD Kongo 1-0, dan bermain imbang tanpa gol melawan Portugal.

Permainan Los Cafeteros kembali mengingatkan publik pada performa mereka saat mencapai final Copa America 2024.

Intensitas menyerang yang tinggi, penguasaan bola yang baik, serta kecepatan dari sektor sayap menjadi kekuatan utama yang sulit dihentikan lawan.

Kondisi skuad juga sangat menguntungkan. Tidak ada pemain yang mengalami cedera sehingga seluruh pilar utama siap dimainkan sejak menit pertama dalam pertandingan hidup-mati tersebut.

Luis Diaz diperkirakan kembali menjadi motor serangan bersama Luis Suarez dan James Rodriguez. Kombinasi pengalaman James, ketajaman Suarez, serta kecepatan Diaz menjadi ancaman serius bagi lini belakang Ghana.

Ghana Siap Memberikan Kejutan

Meski tidak diunggulkan, Ghana datang dengan kepercayaan diri yang cukup tinggi. Tim besutan Carlos Queiroz lolos ke babak gugur setelah finis di posisi ketiga Grup L yang juga dihuni Inggris, Kroasia, dan Panama.

Editor: Banu Adikara
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