Prediksi Skor Australia vs Mesir di 32 Besar Piala Dunia 2026: The Pharaohs Menang Tipis Lewat Duel Sengit

JawaPos.com - Timnas Australia akan menghadapi Mesir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Prediksi skor pertandingan tersebut akan diulas dalam artikel ini.

Sesuai jadwal, laga Australia kontra Mesir akan berlangsung di Stadion AT&T, Arlington, Amerika Serikat, pada Sabtu (4/7) dengan kick-off pukul 01.00 WIB. Pertandingan tersebut menjadi laga penting bagi kedua tim karena memperebutkan satu tiket menuju babak 16 besar.

Australia melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up Grup C. Tim berjuluk Socceroos itu mengemas total empat poin, hasil dari satu kemenangan atas Turki (2-0), imbang kontra Paraguay (0-0), dan keok dari Amerika Serikat (0-2).

Penampilan armada Tony Popovic di fase grup bisa dikatakan tidak terlalu buruk. Skuad Socceroos bahkan tampil cukup mengejutkan dengan berhasil menumbangkan Turki, tim yang digadang-gadang menjadi kuda hitam terkuat di Piala Dunia 2026.

Sementara Mesir lolos ke fase gugur juga sebagai runner-up terbaik Grup G. Tim berjuluk The Pharaohs itu mengemas lima poin, hasil dari kemenangan atas Selandia Baru (3-1), serta imbang melawan Belgia (1-1) dan Iran (1-1).

Jika melihat catatan dari fase grup, Mesir lebih baik ketimbang Australia. Namun, hal tersebut tidak bisa dijadikan tolok ukur kesuksesan di Piala Dunia 2026. Bukti nyatanya, Jerman yang menjadi raja Grup E justru secara mengejutkan disingkirkan Paraguay yang lolos lewat jalur peringkat ketiga terbaik di babak 32 besar.

Adapun, pemenang laga ini nantinya akan berjumpa dengan pemenang laga antara Argentina kontra Tanjung Verde. Pertandingan tersebut akan dimainkan empat jam setelah duel Australia vs Mesir atau tepatnya pukul 05.00 WIB.

Rekor Pertemuan Australia vs Mesir Bicara rekor pertemuan, pertemuan kedua negara terbilang sangat minim. Menilik laman 11vs11, Australia dan Mesir tercatat baru bertemu sebanyak dua kali.