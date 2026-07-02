Prediksi Skor Spanyol vs Austria di Piala Dunia 2026: Lamine Yamal Jadi Pembeda 

JawaPos.com - Timnas Spanyol akan menghadapi Austria dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026. Prediksi pertandingan tersebut akan diulas dalam artikel ini.

Laga Spanyol vs Austria akan berlangsung di Stadion SoFi, Inglewood, Amerika Serikat, Jumat (3/7/2026) dengan kick-off pukul 02.00 WIB. Ini menjadi laga krusial bagi kedua tim karena memperebutkan satu tiket lolos ke babak 16 besar.

Spanyol melaju ke fase gugur sebagai juara Grup H dengan raihan tujuh poin. Tim berjuluk La Furia Roja itu mencatat dua kemenangan melawan Arab Saudi (4-0) dan Uruguay (1-0), dan ditahan imbang Tanjung Verde (0-0).

Laju Spanyol terbilang cukup mulus dalam melangkah ke babak 32 besar. Namun, tim asuhan Luis de la Fuente itu memiliki kendala dalam menjebol pertahanan lawan yang disiplin. Hal itu terlihat ketika La Furia Roja secara mengejutkan ditahan imbang Tanjung Verde yang merupakan tim debutan Piala Dunia.

Sementara, Austria lolos ke fase gugur sebagai runner-up Grup J dengan raihan empat poin. Catatan tim berjuluk Das Team itu tidak begitu meyakinkan dengan meraih satu kemenangan atas Yordania (3-1), imbang lawan Aljazair (3-3), dan kalah dari Argentina (0-2).

Perjuangan Austria pun sangat berat karena harus menghadapi Spanyol yang merupakan salah satu kandidat favorit juara. Dari segi kedalaman tim, kualitas Das Team juga kalah jauh dari skuad La Furia Roja yang bertabur bintang.

Kendati demikian, hal tersebut tidak bisa dijadikan tolok ukur. Pasalnya, Piala Dunia 2026 telah menciptakan cukup banyak kejutan. Salah satunya, Jerman yang secara mengejutkan disingkirkan oleh Paraguay lewat drama adu penalti di babak 32 besar.

Lamine Yamal Bisa Jadi Pembeda Bicara Spanyol, sorotan tentu tertuju pada bintang muda mereka, yakni Lamine Yamal. Sejauh ini, bintang Barcelona itu belum terlalu mengigit karena baru mencatatkan satu gol saja ketika La Furia Roja menang telak 4-0 atas Arab Saudi di fase grup.