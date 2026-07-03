Lamine Yamal Soal Ketajaman Prancis: Mereka Tidak Lebih Unggul dari Kami!

JawaPos.com - Lamine Yamal menegaskan bahwa Spanyol tidak memiliki alasan untuk merasa inferior terhadap Prancis di Piala Dunia 2026. Meski Les Bleus tampil impresif sepanjang turnamen, bintang muda La Roja itu menilai kualitas kedua tim berada di level yang sama.

Melansir NDTV, dalam wawancara bersama El Partidazo de COPE, Yamal menolak anggapan bahwa Prancis merupakan tim yang lebih unggul dibandingkan Spanyol.

"Mereka belum mengalahkan kami sejak Euro. Mereka tidak mungkin lebih baik dari kami," kata Yamal.

Tak Ada Tim Favorit di Babak Gugur Menurut pemain Barcelona tersebut, performa di fase grup tidak bisa dijadikan tolok ukur untuk menentukan siapa yang paling difavoritkan menjadi juara. Baginya, babak gugur merupakan kompetisi yang benar-benar berbeda.

"Babak penyisihan grup tidak ada artinya. Saya rasa tidak ada tim favorit."

Meski mengakui kualitas skuad Prancis, Yamal tetap percaya diri bahwa Spanyol memiliki kemampuan untuk bersaing dengan siapa pun.

"Jelas, Prancis datang dengan level yang sangat tinggi, dalam performa yang sangat bagus. Mereka memiliki pemain-pemain bagus, tetapi saya rasa mereka tidak lebih unggul dari siapa pun."

Yakin Bisa Juara Dunia Kepercayaan diri Yamal juga terlihat saat ditanya mengenai target pribadinya di Piala Dunia 2026. Pemain berusia muda itu tanpa ragu mengungkapkan keyakinannya.