Lamine Yamal Soal Ketajaman Prancis: Mereka Tidak Lebih Unggul dari Kami!

Lamine Yamal. (Istimewa)
JawaPos.com - Lamine Yamal menegaskan bahwa Spanyol tidak memiliki alasan untuk merasa inferior terhadap Prancis di Piala Dunia 2026. Meski Les Bleus tampil impresif sepanjang turnamen, bintang muda La Roja itu menilai kualitas kedua tim berada di level yang sama.
Melansir NDTV, dalam wawancara bersama El Partidazo de COPE, Yamal menolak anggapan bahwa Prancis merupakan tim yang lebih unggul dibandingkan Spanyol.
"Mereka belum mengalahkan kami sejak Euro. Mereka tidak mungkin lebih baik dari kami," kata Yamal.
Baca Juga:Kalahkan Kroasia, Portugal Tantang Spanyol di Babak 16 Besar Piala Dunia 2026, Simak Jadwal Lengkapnya
Menurut pemain Barcelona tersebut, performa di fase grup tidak bisa dijadikan tolok ukur untuk menentukan siapa yang paling difavoritkan menjadi juara. Baginya, babak gugur merupakan kompetisi yang benar-benar berbeda.
"Babak penyisihan grup tidak ada artinya. Saya rasa tidak ada tim favorit."
Meski mengakui kualitas skuad Prancis, Yamal tetap percaya diri bahwa Spanyol memiliki kemampuan untuk bersaing dengan siapa pun.
"Jelas, Prancis datang dengan level yang sangat tinggi, dalam performa yang sangat bagus. Mereka memiliki pemain-pemain bagus, tetapi saya rasa mereka tidak lebih unggul dari siapa pun."
Baca Juga:Hasil Portugal vs Kroasia 2-1 di Piala Dunia 2026: Cristiano Ronaldo Ukir Rekor Bersejarah, Tantang Spanyol
Kepercayaan diri Yamal juga terlihat saat ditanya mengenai target pribadinya di Piala Dunia 2026. Pemain berusia muda itu tanpa ragu mengungkapkan keyakinannya.
"Saya rasa saya akan memenangkan Piala Dunia tahun ini."
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: The Stars and Stripes Tak Ingin Malu!
Prediksi Skor Swiss vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Granit Xhaka Cs Siap Libas El Khadra Demi Tiket 16 Besar
Prediksi Skor Spanyol vs Austria di Piala Dunia 2026: Lamine Yamal Jadi Pembeda
Prediksi Skor Belgia vs Senegal di Piala Dunia 2026: Setan Merah Emoh Angkat Koper Lebih Dulu!
Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Joao Felix Pede Singkirkan Skuad Vatreni!
Prediksi Skor Inggris vs RD Kongo: Bursa Jagokan Three Lions, Opta Beri Peluang Menang 73,9 Persen
Silaturahmi dengan Suporter PSIS, Malut United Pastikan Tak Pakai Nama Semarang dan Siap Mengalah soal Stadion
Ditunggu Saja! Persebaya Surabaya Siapkan 7 Pemain Asing Baru Usai Rombak Skuad Musim Lalu
Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Cristiano Ronaldo Cs Lolos ke 16 Besar