Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Cristiano Ronaldo Cs Lolos ke 16 Besar

Cristiano Ronaldo memimpin Portugal menghadapi Kroasia pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di BMO Field, Toronto, dalam duel penentu tiket menuju babak 16 besar. (Instagram @cristiano)
JawaPos.com — Portugal menghadapi Kroasia pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di BMO Field, Toronto, Jumat (3/7/2026) pukul 06.00 WIB.
Duel hidup-mati ini menjadi penentu langkah Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan menuju babak 16 besar setelah Portugal hanya finis sebagai runner-up Grup K, sementara Kroasia datang dengan modal kebangkitan usai meraih dua kemenangan beruntun.
Pertemuan dua kekuatan Eropa ini diprediksi berlangsung sengit sejak menit pertama.
Portugal memiliki materi pemain yang lebih mewah, tetapi Kroasia dikenal sebagai tim yang selalu mampu tampil efektif ketika memasuki fase gugur turnamen besar.
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Portugal berangkat ke Piala Dunia 2026 dengan status salah satu favorit juara, tetapi performa mereka sepanjang fase grup belum sepenuhnya memuaskan.
Tim asuhan Roberto Martinez hanya mampu finis di posisi kedua Grup K setelah bermain imbang tanpa gol melawan Kolombia pada laga terakhir.
Hasil tersebut memperlihatkan Portugal masih kesulitan membongkar pertahanan lawan yang bermain disiplin.
Meski begitu, mereka sempat menunjukkan kualitas sebenarnya saat menghancurkan Uzbekistan dengan skor telak 5-0, sekaligus menjadi kemenangan terbesar mereka sepanjang turnamen.
Cristiano Ronaldo tetap menjadi tumpuan utama di lini depan. Sang kapten telah mencetak dua gol di Piala Dunia 2026, meski seluruh golnya lahir ketika menghadapi Uzbekistan yang gagal memberikan perlawanan berarti.
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