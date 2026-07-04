Prediksi Skor Kanada vs Maroko di 16 Besar Piala Dunia 2026: Peluang Taruhan Tiga Gol atau Lebih di Houston

JawaPos.com - Skor gol lebih dari dua bakal tersaji di NRG Stadium, Houston, Minggu (5/7) pagi WIB. Pemicunya tak lepas dari hasil impresif tuan rumah bersama Piala Dunia 2026, Kanada, dan Maroko sejak penyisihan grup hingga menembus 16 besar.

Keduanya punya rekam jejak bagus di Piala Dunia edisi tahun ini, di mana mereka memiliki kans menembus perempat final.

Maroko nyaris saja memenangkan Grup C, sementara Kanada jauh dari kata meyakinkan di Grup B. Bisakah tim asuhan Jesse Marsch ini menciptakan kejutan kembali?

Analisis Performa Kedua Tim Prediksi skor: Kanada 1-2 Maroko

Prediksi pencetak gol: Kanada: David - Maroko: Diaz, El Khannouss

Kanada, sebagai tuan rumah bersama, akan berhadapan dengan Maroko di Houston untuk memperebutkan tempat di perempat final Piala Dunia 2026. Sebagian besar penggemar antusias keduanya bakal memberikan segalanya demi mewujudkan target tersebut, meski Maroko dianggap di atas angin merujuk pertemuan sebelumnya. Ini adalah pertandingan ulang dari pertemuan mereka di fase grup Piala Dunia 2022, yang dimenangkan Maroko 2-1 hingga mencapai semifinal.

Walau begitu, tim asuhan Jesse Marsch, Kanada, tiba di babak 16 Besar dengan penuh semangat setelah kemenangan dramatis atas Afrika Selatan. Gol kemenangan Stephen Eustaquio pada menit-menit akhir pertandingan menghancurkan harapan Afrika Selatan dalam pertandingan yang sebenarnya tidak pantas dimenangkan oleh kedua tim selama 90 menit.

Menariknya, Kanada telah mencatatkan lebih banyak tembakan tepat sasaran daripada negara lain di Piala Dunia 2026. Namun, mereka hanya mencetak dua gol dalam dua pertandingan terakhir mereka. Marsch memang memiliki pemain bintang Alphonso Davies dan Jonathan David yang siap bersinar di panggung terbesar.