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Andika Rachmansyah
Senin, 29 Juni 2026 | 16.36 WIB

Menolak Ciut! Jesse Marsch Tegaskan Kanada Siap Hadapi Belanda atau Maroko di 16 Besar Piala Dunia 2026

Selebrasi skuad timnas Kanada setelah menumbangkan Afrika Selatan di 32 besar piala dunia. (FIFA) - Image

Selebrasi skuad timnas Kanada setelah menumbangkan Afrika Selatan di 32 besar piala dunia. (FIFA)

JawaPos.com - Timnas Kanada akan menghadapi tantangan berat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Mereka bakal melawan pemenang laga antara Belanda vs Maroko.

Pelatih Jesse Marsch menegaskan, The Canucks, julukan Timnas Kanada, akan mengerahkan segalanya saat menghadapi Maroko atau Belanda, tim raksasa di piala dunia.

Timnas Kanada menjadi tim pertama yang berhasil melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat setelah Alphonso Davies dan kawan-kawan menang susah payah atas Afrika Selatan di Stadion SoFi, Inglewood, Amerika Serikat, Senin (29/6) dini hari WIB.

Skuad The Canucks menang tipis 1-0 atas Afrika Selatan berkat gol tendangan roket Stephen Eustaquio pada masa injury time (90+2’). Dalam laga tersebut, Kanada sejatinya menciptakan cukup banyak peluang, namun baru ada yang terkonversi menjadi gol di menit-menit akhir pertandingan.

Marsch memberikan apresiasi setinggi langit kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras membawa Kanada melaju ke babak selanjutnya. Dia pun melabeli seluruh pemainnya sebagai pahlawan karena sukses membawa The Canucks mencetak sejarah dengan melangkah jauh ke babak 16 besar.

"Kerja keras para pemain ini, karakter yang mereka tunjukkan, sungguh luar biasa. Mereka adalah pahlawan Kanada. Itulah yang saya katakan kepada mereka setelah pertandingan. Sekarang mereka adalah pahlawan Kanada. Saya sangat bahagia untuk mereka,” ujar Marsch, dipetik dari Reuters, Senin (29/6).

Kesuksesan melaju hingga babak 16 besar menjadi ukiran sejarah tersendiri bagi Kanada dalam keikutsertaan di Piala Dunia. Ini adalah kali pertama The Canucks berhasil melangkah jauh di babak gugur setelah sebelumnya selalu terhenti di fase grup.

Rintangan berat pun akan dihadapi Kanada di babak 16 besar. Sebab, The Canucks akan melawan pemenang dari pertandingan Belanda kontra Maroko di Stadion BBVA, Meksiko, pada Selasa (30/6).

Kendati demikian, Marsch menegaskan Kanada tidak gentar menghadapi lawan-lawannya. Pelatih berusia 52 tahun itu akan menyaksikan langsung pertandingan Belanda vs Maroko untuk menyiapkan taktik terbaiknya di babak 16 besar.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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