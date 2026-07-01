Prediksi Skor Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina: Pochettino Yakin Tiket 16 Besar, Ingin Susul Kanada dan Meksiko

JawaPos.com – Amerika Serikat berambisi mengikuti jejak Kanada dan Meksiko yang lebih dulu lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Namun, Mauricio Pochettino mengingatkan Bosnia dan Herzegovina bukan lawan yang bisa diremehkan.

Laga Amerika Serikat melawan Bosnia dan Herzegovina akan berlangsung di San Francisco Bay Area Stadium, Kamis (2/7/2026) pukul 07.00 WIB.

The Stars and Stripes datang dengan modal cukup meyakinkan setelah tampil impresif pada fase grup. Christian Pulisic dan kolega meraih kemenangan atas Paraguay serta Australia sebelum menelan kekalahan tipis 2-3 dari Turki pada laga terakhir ketika Mauricio Pochettino melakukan rotasi pemain.

Sementara itu, Bosnia dan Herzegovina melaju ke fase gugur setelah menyingkirkan Italia pada babak play-off zona Eropa. Di putaran final, The Dragons mengumpulkan empat poin hasil imbang melawan Kanada, kalah dari Swiss, dan menang atas Qatar. Raihan itu cukup membawa mereka lolos sebagai salah satu dari delapan tim peringkat ketiga terbaik.

Amerika Serikat Lebih Berpengalaman Secara pengalaman di Piala Dunia, Amerika Serikat berada di atas Bosnia dan Herzegovina.

Bosnia baru memainkan Piala Dunia untuk kedua kalinya setelah debut pada 2014 yang berakhir di fase grup. Sebaliknya, Amerika Serikat telah tujuh kali tampil pada fase gugur dan terakhir mencapai babak 16 besar pada Piala Dunia 2022.

Rekor pertemuan juga berpihak kepada tuan rumah.

Menurut data 11v11, kedua negara sudah tiga kali bertemu pada laga persahabatan. Amerika Serikat mencatat dua kemenangan dan sekali imbang.

Pertemuan pertama pada 2013 berakhir dramatis dengan kemenangan 4-3 untuk Amerika Serikat melalui hattrick Jozy Altidore.