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Antara
Senin, 29 Juni 2026 | 18.41 WIB

Lolos 16 Besar Piala Dunia, Kanada Siap Hadapi Brasil atau Maroko

Pemain timnas Kanada Stephen Eustaquio. (X/FIFAWorldCup) - Image

Pemain timnas Kanada Stephen Eustaquio. (X/FIFAWorldCup)

 

JawaPos.com - Pencetak gol kemenangan timnas Kanada, Stephen Eustaquio mengirim peringatan kepada Belanda maupun Maroko setelah membawa negaranya melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Eustaquio mencetak satu-satunya gol saat Kanada menang secara dramatis 1-0 Afrika Selatan dalam laga 32 besar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat pada Senin. Dia menegaskan bahwa Kanada siap menjadi lawan terberat bagi siapa pun yang lolos.

"Kami akan membuat Maroko dan Belanda melihat permainan kami. Bila mereka lolos, mereka akan menghadapi pertandingan paling berat yang akan mereka hadapi di Piala Dunia ini," kata Eustaquio usai laga yang dilansir FIFA.

Eustaquio menjadi pahlawan kemenangan lewat gol spektakuler pada menit ke-90+2 yang mematahkan perlawanan Afrika Selatan.

Meski menjadi penentu kemenangan, Eustaquio menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain, bukan semata-mata karena aksinya mencetak gol.

"Kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini kepada seluruh rakyat Kanada. Kami terus percaya dan terus berjuang," ujarnya.

Pemain 29 tahun itu juga menggambarkan gol yang dicetaknya sebagai hasil kontribusi seluruh tim.

"Itu gol yang luar biasa. Saat saya menembak, rasanya semua orang ikut menendang bola bersama saya. Semua memberikan sedikit tenaga hingga akhirnya bola masuk ke gawang. Saya sangat bahagia," ucap Eustaquio.

Kanada kini tinggal menunggu pemenang duel Belanda kontra Maroko di babak 32 besar. Eustaquio optimistis tim asuhan Jesse Marsch itj mampu melanjutkan kejutan dan menyebut laga berikutnya akan menjadi pertandingan yang sangat menarik.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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