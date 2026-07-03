Prediksi Susunan Pemain Kolombia vs Ghana: Daniel Munoz Pastikan Main Solid di 32 Besar Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Daniel Munoz mengungkap kunci yang harus dilakukan Kolombia saat menghadapi Ghana pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Bek Crystal Palace itu meminta La Tricolor tampil solid di lini belakang dan menguasai jalannya pertandingan.

Kolombia akan menghadapi Ghana di Arrowhead Stadium, Sabtu (5/7) pukul 08.30 WIB. La Tricolor datang dengan modal belum terkalahkan sepanjang fase grup.

Munoz menilai kekuatan utama Kolombia terletak pada organisasi pertahanan yang disiplin. Selain itu, ia ingin timnya mendominasi penguasaan bola agar Ghana kesulitan mengembangkan permainan.

"Yang terpenting adalah bermain sangat solid di lini belakang. Saya pikir cara lain untuk melawan mereka adalah dengan mengontrol permainan. Saya percaya dari awal hingga akhir kami akan mengendalikan pertandingan dan akan sulit bagi mereka untuk melawan kami," kata Munoz, dikutip dari ESPN, Jumat (3/7/2026).

Bek Crystal Palace itu memprediksi pertandingan melawan Ghana akan berlangsung sengit. Karena itu, ia meminta seluruh pemain tetap bersatu dan fokus sepanjang laga.

"Ini akan menjadi pertandingan yang intens seperti semua pertandingan Piala Dunia. Tidak ada tim yang akan memberikan kelonggaran. Yang terpenting adalah kami tetap bersatu sebagai sebuah keluarga, kuat, dan fokus. Saya pikir tim yang paling lapar untuk menang pada akhirnya akan keluar sebagai pemenang," ujarnya.

Munoz juga berbicara mengenai Jordan Ayew, mantan rekan setimnya di Crystal Palace yang kini menjadi salah satu andalan Ghana.

"Saya pikir Jordan adalah pemain hebat. Dia menjadi panutan bagi para penggemar Crystal Palace dan merupakan pemain yang sangat penting bagi tim nasionalnya. Saya selalu berterima kasih atas sambutan yang dia berikan kepada saya ketika pertama kali datang ke Crystal Palace," tutur Munoz.

"Kami sempat bermain bersama dan melewati banyak momen indah. Saya akan selalu menghargai pengalaman itu," tambahnya.