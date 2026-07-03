Prediksi Skor Argentina vs Tanjung Verde: Bursa Taruhan Jagokan Albiceleste, Opta Beri Peluang Menang Lebih dari 80 Persen

JawaPos.com - Prediksi Argentina vs Tanjung Verde pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 mengarah kepada Albiceleste. Selain lebih diunggulkan bursa taruhan, superkomputer Opta juga memberikan peluang kemenangan lebih dari 80 persen kepada tim asuhan Lionel Scaloni saat bertanding di Hard Rock Stadium, Sabtu (5/7) pukul 05.00 WIB.

Argentina melaju ke fase gugur sebagai juara grup setelah tampil impresif di babak penyisihan. Sementara itu, Tanjung Verde mencuri perhatian karena belum terkalahkan, termasuk menahan imbang Spanyol dan Uruguay, sehingga diprediksi tetap mampu memberikan perlawanan sengit.

Argentina melaju ke fase gugur sebagai juara grup dengan performa meyakinkan. Tim asuhan Lionel Scaloni tampil konsisten berkat ketajaman Lionel Messi yang sudah mengoleksi enam gol, serta dukungan lini tengah yang dikomandoi Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, dan Enzo Fernandez.

Sementara itu, Tanjung Verde menciptakan kejutan besar dengan lolos ke babak 32 besar setelah menahan imbang Spanyol, Uruguay, dan Arab Saudi.

Meski lebih diunggulkan, Scaloni meminta anak asuhnya tidak memandang sebelah mata Tanjung Verde.

"Mereka bertahan dengan sangat baik saat menghadapi Spanyol dan Uruguay. Mereka efektif memotong aliran bola di lini tengah lalu melancarkan serangan balik. Mereka tim yang bagus dan kami sudah menganalisis permainan mereka," ujar Scaloni. Menurut Scaloni, keberhasilan Tanjung Verde lolos ke fase gugur bukanlah sebuah kebetulan.

"Kami tidak terkejut mereka bisa melaju. Mereka tidak sampai di tahap ini karena kebetulan." Di kubu lawan, pelatih Tanjung Verde Bubista menegaskan timnya datang bukan sekadar menikmati pertandingan melawan juara dunia.

"Kami sudah memiliki strategi untuk pertandingan ini. Kami yakin bisa bermain dengan baik dan mengincar kemenangan," jelas Bubista. Pelatih bernama lengkap Pedro Leitao Brito itu juga menegaskan timnya tidak hanya akan fokus menghentikan Lionel Messi.

Prediksi Opta Argentina vs Tanjung Verde Superkomputer Opta menempatkan Argentina sebagai salah satu favorit terbesar pada babak 32 besar. Berdasarkan simulasi pertandingan, Albiceleste memiliki peluang lebih dari 80 persen untuk melaju ke babak 16 besar, sedangkan peluang Tanjung Verde menciptakan kejutan relatif kecil.