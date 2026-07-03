Presiden Timor Leste Dukung Tanjung Verde Kalahkan Argentina di Piala Dunia 2026, Ramos-Horta: Messi Akan Kesulitan

JawaPos.com - Serunya persaingan antartimnas di Piala Dunia 2026 jadi magnet bagi siapa pun untuk menikmatinya.

Termasuk para pemimpin negara. Presiden Tanjung Verde Jose Maria Neves, misalnya, meyakini bahwa timnas negaranya akan mampu membuat kejutan dengan menyingkirkan Argentina di babak 32 besar.

Seperti dilansir dari Daily Sports, Neves menyebut bahwa bintang Argentina Lionel Messi akan kesulitan menjebol gawang Vozinha, penjaga gawang Creoles –julukan Tanjung Verde.

”Aku meyakini Tanjung Verde mampu mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0,” klaim Neves.

Prediksi Neves didukung oleh Presiden Timor Leste Jose Ramos-Horta seperti unggahan media Argentina TyC Sports.