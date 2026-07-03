Mengenal Estadio Azteca, Kuburan bagi Inggris saat Menghadapi Meksiko di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Inggris dijadwalkan akan berjumpa tuan rumah bersama Piala Dunia 2026, Meksiko, pada babak 16 besar. Mereka akan berjumpa di Estadio Azteca pada Senin (6/7) pagi WIB.

Bagi Inggris, pertandingan di Estadio Azteca tentu saja menjadi ujian tersendiri. Pasalnya, Meksiko dianggap superior ketika bermain di depan publiknya yang memadati Azteca.

Skuad asuhan Thomas Tuchel wajib waspada, karena Meksiko memiliki statistik begitu mentereng ketika bermain di stadion berkapasitas lebih dari 87.000 penonton.

Bermain di stadion dengan ketinggian 2.400 meter di atas permukaan laut, Meksiko sudah menjalani total 89 pertandingan. Rinciannya, Meksiko berhasil meraih 70 kemenangan dan 17 hasil imbang.

Sementara dua kekalahan dialami Meksiko saat menghadapi Kosta Rika pada 2001 dan Honduras pada 2013. Artinya, selain dua negara itu, belum ada yang berhasil mengatasi Meksiko di Azteca.

Fakta ini jelas menjadi ujian Declan Rice dkk saat bermain di sana nanti, meski The Three Lions memiliki beberapa keunggulan untuk memenangi duel tersebut.

Sejarah Estadio Azteca Estadio Azteca, yang saat ini dikenal sebagai Stadion Kota Meksiko (Estadio Ciudad de Mexico) untuk Piala Dunia 2026 dan secara resmi dikenal sebagai Estadio Banorte karena alasan sponsor, adalah stadion sepak bola yang terletak di Coyoacan, Mexico City, Meksiko.

Pada ketinggian 2.400 meter di atas permukaan laut, stadion ini merupakan kandang resmi Club America dari Liga MX dan tim nasional Meksiko. Dengan kapasitas 87.523, stadion ini merupakan stadion terbesar di Amerika Latin dan stadion sepak bola terbesar kedelapan di dunia.