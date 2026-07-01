Ditunggu Saja! Persebaya Surabaya Siapkan 7 Pemain Asing Baru Usai Rombak Skuad Musim Lalu

Direktur Persebaya Surabaya Candra Wahyudi memberi sinyal perombakan besar skuad dengan rencana mendatangkan sekitar tujuh pemain asing baru untuk Super League 2026/2027. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya bersiap melakukan perombakan besar dengan mendatangkan sekitar tujuh pemain asing baru untuk menghadapi Super League 2026/2027.
Langkah itu menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh yang dilakukan manajemen sejak sebelum musim 2025/2026 berakhir demi mewujudkan target merebut gelar juara.
Persebaya Surabaya tidak ingin sekadar menjadi peserta pada musim baru.
Green Force mulai membangun fondasi yang lebih kuat melalui pembenahan skuad, peningkatan fasilitas pendukung, hingga penyempurnaan layanan medis agar mampu bersaing sejak pekan pertama kompetisi.
Direktur Persebaya Surabaya, Candra Wahyudi, menjelaskan seluruh proses persiapan sudah berlangsung sejak jauh hari.
Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan bersama tim pelatih agar setiap kebutuhan tim dapat dipenuhi sebelum kompetisi dimulai.
"Tentu, sebenarnya tidak kita siapkan musim ini saja mas, karena setiap musim kan kita terus evaluasi. Dan memang seiring dengan cita-cita kita dan target kita yang lebih besar tahun ini, semuanya kita perbaiki," ujar Candra Wahyudi, Rabu (1/7/2026).
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Persebaya Surabaya menilai target menjadi juara harus diikuti peningkatan kualitas skuad, termasuk melakukan penyegaran terhadap komposisi pemain asing.
Manajemen pun menyiapkan rencana menghadirkan sekitar tujuh legiun asing baru sebagai bagian dari pembentukan tim yang lebih kompetitif.
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