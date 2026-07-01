Prediksi Skor Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: The Stars and Stripes Tak Ingin Malu!

JawaPos.com — Amerika Serikat bertekad mengamankan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada babak 32 besar di San Francisco Bay Area Stadium, Kamis (2//20267) pukul 07.00 WIB.

Bermain sebagai tuan rumah, pasukan Mauricio Pochettino diunggulkan, tetapi Bosnia dan Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit lewat permainan disiplin dan serangan balik berbahaya.

Mampukah Amerika Serikat Menjaga Asa di Kandang Sendiri? Amerika Serikat tampil cukup meyakinkan sepanjang fase grup Piala Dunia 2026. Mereka membuka turnamen dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay sebelum kembali meraih tiga poin usai menundukkan Australia 2-0.

Langkah sempurna itu sempat terhenti ketika mereka kalah 2-3 dari Turki pada pertandingan terakhir grup.

Meski demikian, enam poin sudah cukup mengantarkan The Stars and Stripes lolos ke babak 32 besar sebagai salah satu tim terbaik di grupnya.

Tim racikan Mauricio Pochettino menunjukkan identitas permainan yang agresif. Mereka gemar melakukan pressing tinggi, menguasai bola, dan terus menekan lawan melalui kombinasi umpan cepat maupun pergerakan para pemain sayap.

Kabar baik datang jelang pertandingan ini karena Christian Pulisic dipastikan sudah kembali setelah sempat mengalami cedera.

Kehadiran sang kapten membuat kreativitas lini serang Amerika Serikat kembali meningkat, terlebih ia akan didukung Weston McKennie, Malik Tillman, hingga Folarin Balogun.