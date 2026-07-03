Declan Rice Akui Tak Nyaman Jadi Bek Kanan Inggris

Susunan pemain resmi Inggris vs RD Kongo telah diumumkan. Declan Rice kembali starter, Noni Madueke dipercaya menemani Harry Kane. (Dok. Football England)
JawaPos.com - Declan Rice mengaku tidak nyaman saat harus dimainkan sebagai bek kanan dalam kemenangan dramatis Inggris 2-1 atas DR Kongo di babak 32 besar Piala Dunia 2026.
Gelandang Arsenal itu bahkan menyebut 12 menit terakhir yang ia jalani di posisi tersebut sebagai periode paling sulit sepanjang pertandingan.
Perubahan posisi itu dilakukan pelatih Thomas Tuchel setelah Inggris tertinggal 1-0 dan membutuhkan tambahan pemain menyerang untuk mengejar ketertinggalan. Pergantian tersebut akhirnya berbuah manis dengan dua gol Harry Kane yang membawa The Three Lions lolos ke babak 16 besar.
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Melansir ESPN, Rice mengaku memahami tugas sebagai bek kanan karena beberapa kali pernah mengisi posisi tersebut di level klub. Namun, ia menegaskan bahwa posisi itu bukanlah tempat terbaik baginya.
"Itu mungkin 12 menit tersulit dalam pertandingan saat saya bermain sebagai bek kanan."
Menurut Rice, pertandingan berubah menjadi sangat terbuka sehingga membuat tugas pemain bertahan semakin berat.
"Dalam pertandingan seperti itu, terkadang terlalu mirip pertandingan bola basket, saling serang, dan kami harus meredam intensitasnya karena mereka memiliki pemain sayap yang cepat. Saya rasa kami terlalu bersusah payah."
Meski begitu, ia tetap siap menjalankan apa pun yang diminta pelatih.
"Saya sudah bermain di posisi itu dua atau tiga kali musim ini, saya tahu perannya, mungkin itu bukan kekuatan terbesar saya, tetapi saya akan melakukan apa pun untuk tim dan manajer."
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