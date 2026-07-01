Prediksi Skor Belgia vs Senegal di Piala Dunia 2026: Setan Merah Emoh Angkat Koper Lebih Dulu!

Kevin De Bruyne diharapkan menjadi pembeda saat Timnas Belgia menghadapi Timnas Senegal pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Seattle Stadium. (Instagram @belgianreddevils)
JawaPos.com — Timnas Belgia akan menghadapi Timnas Senegal pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Seattle Stadium, Kamis (2/7/2026) pukul 03.00 WIB.
Duel hidup-mati ini menjadi penentu langkah kedua tim menuju babak 16 besar, dengan Belgia lebih diunggulkan meski Senegal diprediksi memberi perlawanan sengit lewat organisasi permainan dan serangan balik cepat.
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Timnas Belgia datang ke babak gugur dengan status juara Grup G, tetapi perjalanan mereka di fase grup jauh dari kata meyakinkan.
Dua hasil imbang melawan Mesir dan Iran sempat memunculkan keraguan terhadap performa skuad asuhan Rudi Garcia.
Keraguan itu sedikit terjawab pada laga terakhir saat Belgia mengamuk dengan kemenangan telak 5-1 atas Selandia Baru.
Hasil tersebut memastikan langkah The Red Devils ke babak 32 besar sekaligus mengembalikan kepercayaan diri para pemain sebelum menghadapi Senegal.
Secara materi pemain, Belgia masih memiliki salah satu skuad terbaik di turnamen.
Nama-nama seperti Kevin De Bruyne, Leandro Trossard, Jeremy Doku, Youri Tielemans, hingga Charles De Ketelaere menjadi modal besar untuk menembus pertahanan lawan.
Meski demikian, performa lini depan Belgia belum benar-benar konsisten sepanjang fase grup. Aliran bola yang terlalu lambat membuat para penyerang mereka kerap kesulitan menciptakan peluang bersih di depan gawang lawan.
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