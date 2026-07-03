Piala Dunia 2026: Inggris Ditantang Rekor Tangguh Meksiko di Estadio Azteca yang Sulit Ditaklukkan

JawaPos.com - Laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Meksiko dan Inggris dipastikan menjadi salah satu pertandingan yang paling menarik untuk disaksikan.
Selain mempertemukan dua tim dengan kualitas tinggi, duel ini juga akan digelar di Estadio Azteca, markas yang selama puluhan tahun dikenal sebagai salah satu kandang paling sulit ditaklukkan di dunia.
Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada Senin, 6 Juli 2026, dengan kick-off pukul 07.00 WIB.
Meksiko sebagai tuan rumah tentu berharap dukungan puluhan ribu suporter dapat kembali menjadi kekuatan tambahan saat menghadapi Inggris.
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Estadio Azteca memiliki kapasitas sekitar 87.000 penonton dan berada di ketinggian sekitar 2.400 meter di atas permukaan laut.
Kondisi tersebut membuat kadar oksigen di udara lebih rendah dibandingkan daerah dataran rendah.
Bagi pemain yang tidak terbiasa tampil di wilayah dengan ketinggian seperti ini, stamina biasanya lebih cepat terkuras sehingga pengaturan ritme permainan menjadi sangat penting.
Meski demikian, ketinggian Azteca masih berada di bawah Stadion Municipal de El Alto di Bolivia yang berdiri di kisaran 4.000 meter di atas permukaan laut dan dikenal sebagai salah satu stadion tertinggi di dunia.
Selain faktor alam, Inggris juga harus menghadapi catatan kandang Meksiko yang sangat impresif. Selama 56 tahun terakhir, El Tri hanya menelan dua kekalahan saat bermain di Estadio Azteca.
Dari total 89 pertandingan, Meksiko berhasil meraih 70 kemenangan dan 17 hasil imbang. Dua kekalahan tersebut terjadi saat menghadapi Kosta Rika pada 2001 dan Honduras pada 2013. Statistik tersebut menunjukkan betapa sulitnya tim tamu membawa pulang kemenangan dari stadion bersejarah tersebut.
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Bagi Inggris, tantangan kali ini bukan hanya soal menghadapi kualitas permainan Meksiko, tetapi juga kemampuan beradaptasi dengan atmosfer stadion, dukungan suporter tuan rumah, hingga kondisi udara yang berbeda dari biasanya.
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