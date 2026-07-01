Prediksi Skor Inggris vs RD Kongo: Bursa Jagokan Three Lions, Opta Beri Peluang Menang 73,9 Persen

Selebrasi Harry Kane di laga Inggris vs Kroasia. (Dok FIFA)

JawaPos.com – Inggris menjadi favorit mutlak saat menghadapi RD Kongo pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Hampir seluruh bursa taruhan dunia menjagokan The Three Lions. Namun, media-media asing justru memperingatkan bahwa wakil Afrika memiliki modal besar untuk menciptakan kejutan.

Di balik kepercayaan besar dari pasar taruhan, sejumlah media asing, utamanya dari Inggris, malah mengingatkan bahwa tim asuhan Thomas Thucel berpotensi menghadapi perlawanan sengit dari wakil Afrika tersebut.

Mengutip CBS Sports, rumah taruhan FanDuel Sportsbook menempatkan Inggris sebagai favorit mutlak. Inggris dipasang dengan peluang kemenangan sekitar -370, sedangkan RD Kongo berada di kisaran +1300. Untuk peluang lolos ke babak 16 besar, Inggris juga jauh lebih diunggulkan dibandingkan RD Kongo.

Yahoo Sports juga melaporkan hal serupa. Pasar taruhan di Amerika Serikat sama-sama menjagokan Inggris untuk meraih kemenangan. RD Kongo dinilai hanya memiliki peluang kecil untuk menciptakan kejutan terbesar pada Piala Dunia 2026.

Meski demikian, media Inggris The Guardian mengingatkan bahwa keunggulan Inggris di atas kertas belum tentu membuat pertandingan berjalan mudah.

Berdasarkan analisis perusahaan statistik olahraga Opta, Inggris memang memiliki peluang menang mencapai 73,9 persen dalam waktu normal. Namun, The Guardian menilai pendekatan taktik pelatih RD Kongo, Sébastien Desabre, bisa membuat laga berlangsung jauh lebih sulit daripada yang diperkirakan.

⁠"Model statistik memang memberi Inggris peluang menang sebesar 73,9 persen. Namun, pendekatan taktik Sébastien Desabre berpotensi membuat pertandingan jauh lebih sulit daripada yang ditunjukkan angka-angka tersebut," tulis The Guardian.

Media tersebut menjelaskan, RD Kongo tampil sangat disiplin sejak memasuki putaran final. Desabre meninggalkan pola empat bek yang digunakan saat kualifikasi dan beralih menggunakan lima pemain bertahan.

Strategi itu terbukti efektif. RD Kongo mampu menahan Portugal, hanya kalah tipis dari Kolombia, dan menjadi salah satu tim dengan pertahanan paling solid sepanjang fase grup. Bahkan, hanya Spanyol yang memiliki catatan peluang kebobolan lebih baik dibandingkan RD Kongo.

"Inggris diyakini memiliki bekal yang cukup untuk membongkar pertahanan rapat RD Kongo pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pengalaman menghadapi tim yang menerapkan formasi lima bek selama fase grup menjadi modal penting bagi pasukan Thomas Tuchel untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar," tulis kantor berita Antara.

Media Inggris Beri Peringatan

Peringatan serupa juga disampaikan kantor berita Reuters.

Kantor berita itu menilai Inggris memang layak difavoritkan, tetapi tidak boleh lengah. Pasalnya, RD Kongo datang tanpa tekanan setelah berhasil mencatat sejarah dengan lolos ke fase gugur Piala Dunia untuk pertama kalinya.

Pelatih RD Kongo, Sébastien Desabre, bahkan menegaskan bahwa tekanan justru berada di kubu Inggris.

⁠"Kami tidak kehilangan apa pun. Tekanan ada pada Inggris," ujar Desabre seperti dikutip Reuters.

Di sisi lain, pelatih Inggris Thomas Tuchel juga menolak terlena meski timnya lebih diunggulkan.

Menurut Reuters, Tuchel mengingatkan bahwa Piala Dunia 2026 telah menghadirkan banyak kejutan. Ia mencontohkan tersingkirnya sejumlah tim besar sebagai bukti bahwa setiap pertandingan bisa berakhir di luar dugaan.

⁠"Kami sama sekali tidak boleh terlalu percaya diri. Turnamen ini ditentukan oleh selisih yang sangat tipis," kata Tuchel kepada Reuters.

RD Kongo juga memburu kemenangan atas Inggris. (Instagram @fecofadrc)

Prediksi Susunan Pemain Inggris vs RD Kongo Thomas Tuchel diperkirakan tetap mengandalkan Harry Kane sebagai ujung tombak dengan dukungan Jude Bellingham, Bukayo Saka, dan Marcus Rashford di lini serang. Sementara itu, pelatih RD Kongo Sébastien Desabre diyakini mempertahankan formasi lima bek yang sukses membawa timnya lolos ke fase gugur. Yoane Wissa dan Cédric Bakambu kembali menjadi andalan untuk mengancam lewat serangan balik cepat.

Prediksi Susunan Pemain

Inggris (4-2-3-1): Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Marcus Rashford; Harry Kane.

RD Kongo (5-3-2): Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi, Chancel Mbemba, Arthur Masuaku; Edo Kayembe, Samuel Moutoussamy, Noah Sadiki; Yoane Wissa, Cédric Bakambu.

Link Live Streaming Inggris vs RD Kongo Pertandingan Inggris melawan RD Kongo pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Rabu (1/7/2026) pukul 23.00 WIB.

Di Indonesia, pertandingan dapat disaksikan melalui siaran langsung TVRI Sport dan layanan streaming resmi FOLAPLAY sebagai pemegang hak siar digital Piala Dunia 2026. Penonton juga bisa mengikuti jalannya pertandingan melalui layanan live score di situs resmi FIFA maupun berbagai aplikasi penyedia skor langsung.

Prediksi Skor Inggris vs RD Kongo di Piala Dunia 2026

Prediksi rumah taruhan memang mengarah kuat kepada Inggris . Namun, analisis sejumlah media internasional menunjukkan pertandingan melawan RD Kongo berpotensi tidak semudah yang diperkirakan.

Pertahanan rapat, semangat tanpa beban, dan status sebagai tim kejutan membuat RD Kongo dinilai memiliki modal untuk memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara Piala Dunia 2026 tersebut.

Meski Inggris tetap difavoritkan melaju ke babak 16 besar, disiplin pertahanan dan status tanpa beban membuat RD Kongo berpotensi menjadi batu sandungan berikutnya di Piala Dunia 2026.

Berdasarkan bursa taruhan dunia, model statistik Opta, serta performa kedua tim sepanjang fase grup, Inggris masih difavoritkan melaju ke babak 16 besar. Prediksi skor: Inggris 2-0 RD Kongo. Pertahanan disiplin RD Kongo diperkirakan membuat pertandingan berlangsung ketat. Skuad Thomas Tuchel tentu wajib waspada.