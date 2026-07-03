Preview Inggris vs Meksiko: Tuchel Minta Orang Tua Izinkan Anak Bolos Sekolah dan Begadang Demi Dukung Three Lions di Piala Dunia 2026!

JawaPos.com - Thomas Tuchel melontarkan permintaan yang mengundang senyum menjelang laga penting Inggris di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Pelatih The Three Lions itu meminta para orang tua mengizinkan anak-anak mereka begadang demi menyaksikan tim nasional bertanding, meski harus absen sekolah keesokan harinya.

Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Utara memang menghadirkan tantangan tersendiri bagi suporter Inggris. Perbedaan waktu membuat banyak pertandingan berlangsung hingga larut malam bahkan dini hari waktu Inggris.

Usai kemenangan dramatis 2-1 atas DR Congo di babak 32 besar, Tuchel mendapat pertanyaan mengenai pesan untuk para orang tua yang anaknya ingin tetap terjaga demi menonton Harry Kane dan kolega.

Melansir Sports Illustrated, jawaban pelatih asal Jerman itu pun langsung mengundang tawa.

"Tuliskan alasan untuk tidak masuk sekolah dan biarkan mereka (begadang) menonton sepak bola, ayolah."

"Ada begitu banyak pelajaran sekolah yang harus dihadiri, tetapi Piala Dunia diadakan setiap empat tahun sekali. Biarkan mereka menonton."

Menurut Tuchel, dukungan dari generasi muda sangat berarti bagi perjuangan Inggris di turnamen ini.