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Edi Yulianto
Jumat, 3 Juli 2026 | 14.00 WIB

Prediksi Skor Kolombia vs Ghana di Piala Dunia 2026, Upaya Terakhir Menembus 16 Besar

Selebrasi Daniel Munoz usai bawa Kolombia menang atas RD Kongo. (FIFA) - Image

Selebrasi Daniel Munoz usai bawa Kolombia menang atas RD Kongo. (FIFA)

JawaPos.com - Kolombia dan Ghana akan saling berhadapan di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Mereka akan berjibaku untuk lolos 16 besar di Arrowhead Stadium, Kansas City, Sabtu (4/7) pagi WIB.

Pemenang dalam duel ini akan menghadapi Swiss atau Aljazair di babak 16 besar.

Ghana lolos ke babak gugur sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik, sementara Kolombia finis di puncak Grup K di atas salah satu favorit juara, Portugal.

Pratinjau Pertandingan

Kolombia tampil mengesankan di babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, mengumpulkan tujuh poin dari tiga pertandingan mereka untuk finis di puncak Grup K, unggul dua poin atas Portugal.

Tim berjuluk Tricolour itu membuka turnamen mereka dengan kemenangan 3-1 atas Uzbekistan sebelum mencatat kemenangan 1-0 atas RD Kongo - hasil imbang tanpa gol dengan Portugal pada pertandingan ketiga cukup untuk melaju ke babak selanjutnya sebagai juara grup.

Kolombia mencapai perempat final Piala Dunia 2014 dan berada di babak 16 besar pada 2018, tetapi mereka gagal lolos ke putaran final pada 2022.

Tim asuhan Nestor Lorenzo itu akan menghadapi Swiss atau Aljazair di babak 16 besar jika mereka memenangkan pertandingan ini, sebelum berpotensi menghadapi juara bertahan Argentina di perempat final.

Kolombia hanya kebobolan satu gol di turnamen musim panas ini dan tentu saja merupakan tim yang patut diperhatikan saat kompetisi mulai memanas di babak gugur.

Sedangkan Ghana memiliki pengalaman di babak-babak akhir Piala Dunia, setelah mencapai babak 16 besar pada 2006, dan perempat final pada 2010.

Editor: Edi Yulianto
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