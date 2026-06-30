Wayne Rooney Pertanyakan Keputusan VAR yang Menganulir Gol Kolombia Kontra Portugal

JawaPos.com - Hasil imbang tanpa gol antara Kolombia dan Portugal di laga terakhir Grup K Piala Dunia 2026 menyisakan kontroversi besar.
Sorotan utama tertuju pada keputusan VAR yang menganulir gol Davinson Sanchez di masa injury time, sebuah keputusan yang langsung dipertanyakan oleh Wayne Rooney dan sejumlah pundit BBC.
Kolombia sebenarnya sempat yakin telah memastikan kemenangan setelah Sanchez menanduk bola ke gawang Portugal pada penghujung pertandingan. Bek yang pernah membela Tottenham Hotspur itu bahkan sudah merayakan gol bersama rekan-rekannya sebelum hakim garis mengangkat bendera tanda offside.
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Setelah dilakukan peninjauan VAR, gol tersebut resmi dianulir. Tayangan animasi dari FIFA menunjukkan ujung kaki Sanchez berada sedikit lebih maju dibanding garis pertahanan Portugal saat umpan silang dilepaskan.
Melansir Sport Bible, dalam analisis usai pertandingan di BBC, Wayne Rooney mengaku tidak yakin dengan keputusan tersebut. Menurut mantan kapten Inggris itu, tayangan yang diperlihatkan tidak membuktikan bahwa Sanchez benar-benar berada dalam posisi offside.
"Saya tidak menganggap itu offside. Bahkan jika Anda melihat gambarnya."
"Sepertinya bola masuk ke dalam garis. Memang masuk ke dalam garis; saya tidak peduli apa yang mereka katakan kepada saya."
Pendapat Rooney mendapat dukungan dari Lucas Leiva dan Micah Richards yang juga hadir sebagai panelis.
Richards bahkan menyebut keputusan tersebut sulit dipahami.
"Ini tidak masuk akal."
Meski gagal membawa pulang tiga poin, hasil imbang sudah cukup mengantarkan Kolombia finis sebagai juara Grup K.
Mereka kini bersiap menghadapi Ghana di babak 32 besar, sementara Portugal tetap lolos sebagai runner-up grup.
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