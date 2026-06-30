Hasil Imbang vs Kolombia Bikin Portugal Hadapi Deretan Tim Tangguh di Fase Gugur Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Portugal berhasil lolos ke babak gugur Piala Dunia 2026, tetapi hasil imbang 0-0 melawan Kolombia di laga terakhir Grup K membuat perjalanan mereka menuju trofi menjadi jauh lebih berat.

Selecao das Quinas hanya mampu finis sebagai runner-up grup dengan lima poin. Akibatnya, Cristiano Ronaldo dan rekan-rekannya kini berada di jalur yang dipenuhi tim-tim unggulan sejak babak 32 besar.

Melansir Sporting News, jika ingin mengangkat trofi Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah, Portugal kemungkinan harus melewati sederet lawan kelas dunia.

1. Babak 32 Besar: Kroasia Rintangan pertama Portugal adalah Kroasia.

Laga yang akan berlangsung di Toronto itu diprediksi menjadi salah satu duel paling menarik di babak 32 besar. Kroasia lolos sebagai runner-up Grup L setelah meraih kemenangan atas Panama dan Ghana, serta kalah dari Inggris.

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Pertemuan ini juga menghadirkan duel dua legenda sepak bola, Cristiano Ronaldo dan Luka Modric.

Meski Portugal sedikit lebih diunggulkan, Kroasia tetap merupakan lawan yang sangat berbahaya berkat pengalaman dan kualitas para pemainnya.

Situasi ini sebenarnya bisa berbeda jika Portugal mampu mengalahkan Kolombia. Sebagai juara grup, mereka berpotensi menghadapi Ghana, lawan yang di atas kertas lebih ringan.

2. Babak 16 Besar: Spanyol Menanti Apabila mampu melewati Kroasia, Portugal kemungkinan besar langsung bertemu Spanyol di babak 16 besar.

Juara Eropa itu tampil meyakinkan sepanjang fase grup setelah mengalahkan Arab Saudi dan Uruguay serta bermain imbang melawan Tanjung Verde.

Dengan skuad yang dihuni pemain-pemain muda berbakat seperti Lamine Yamal dan Nico Williams, Spanyol menjadi salah satu favorit utama juara.