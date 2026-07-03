Prediksi Skor Argentina vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Belajarlah dari Jerman dan Belanda!

Kapten timnas Argentina Lionel Messi. (Instagram/@afaseleccion)
JawaPos.com - Argentina akan menghadapi ujian sebenarnya lawan Tanjung Verde di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Keduanya akan bertemu di Hard Rock Stadium, Miami, Sabtu (4/7) pagi WIB.
Bagi fans maupun pencinta Argentina, pertemuan versus Tanjung Verde bisa dianggap berkah. Mereka beralasan La Albiceleste memiliki segalanya untuk memenangi pertandingan kontra negara debutan Piala Dunia asal Afrika tersebut.
Selain itu, Argentina masih memiliki bintang sekaligus kapten Lionel Messi. Produktivitas pemain Inter Miami itu dianggap masih kredibel dan dipercaya kembali menambah pundi-pundi golnya di Piala Dunia.
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Prediksi boleh saja berkata demikian, namun mereka harus tetap waspada dan berkaca atas kegagalan tim unggulan di babak 32 besar. Sebut saja Jerman dan Belanda yang di luar dugaan kandas saat menghadapi lawan masing-masing.
Jerman dipaksa angkat kaki lebih cepat setelah disingkirkan Paraguay dalam duel adu penalti. Momen serupa dialami De Oranje Belanda saat dipermalukan Maroko, meski keduanya sama kuat di pertandingan normal hingga perpanjangan waktu.
Situasi itu membuat Argentina asuhan Lionel Scaloni harus berkaca jika tak ingin mengalami nasib serupa seperti Jerman dan Belanda. Jika Argentina benar tersingkir, maka peristiwa itu akan menjadi momen paling akbar di Piala Dunia 2026.
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Karena itu, wajar apabila pertemuan Argentina vs Tanjung Verde menjadi sorotan. La Albiceleste adalah salah satu dari tiga tim di babak penyisihan grup yang belum terkalahkan, dan mereka akan menghadapi Blue Sharks (julukan Tanjung Verde), di mana ketahanan pertahanan mereka telah menghasilkan dua clean sheet dari tiga pertandingan.
Sungguh mengesankan untuk mengingat bahwa kekalahan terakhir Argentina dalam pertandingan babak gugur di turnamen mana pun terjadi tujuh tahun lalu di Belo Horizonte, di mana mereka kalah di semifinal Copa America 2019 dari rival sengit mereka, Brasil.
Sejak kekalahan 2-0 itu, Lionel Scaloni telah memimpin La Seleccion meraih dua gelar Copa America pada 2021 dan 2023, diapit oleh perjalanan bersejarah menuju kemenangan Piala Dunia 2022 di Qatar.
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