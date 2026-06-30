Kisah Marcos Senesi: Menolak Panggilan Italia hingga Akhirnya Debut Bersama Argentina di Piala Dunia 2026

Timnas Argentina akan mengawali kiprah di Piala Dunia 2026 dengan melawan Aljazair. (Istimewa)
JawaPos.com - Marcos Senesi akhirnya merasakan momen yang selama bertahun-tahun hanya ada dalam angan.
Bek tengah Argentina itu menjalani debutnya di Piala Dunia 2026 setelah melalui perjalanan panjang yang dipenuhi kesabaran dan keyakinan terhadap pilihannya membela tanah kelahirannya.
Jauh sebelum namanya masuk skuad Argentina, Senesi sebenarnya sempat mendapat kesempatan membela Timnas Italia.
Pada 2022, pelatih Roberto Mancini menghubunginya secara langsung dan menawarkan tempat di Gli Azzurri. Kesempatan tersebut terbuka karena Senesi memiliki garis keturunan Italia dari kakek buyutnya. Namun, tanpa ragu ia menolak tawaran itu.
Baca Juga:Prediksi Skor Prancis vs Swedia di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Pimpin Les Bleus ke 16 Besar!
"Saya orang Argentina dan saya ingin bermain untuk Argentina. Karena itulah saya bilang tidak," ujar Senesi saat itu.
Keputusan tersebut terbilang berani. Sebab, ketika menolak Italia, belum ada jaminan dirinya akan dipanggil oleh Lionel Scaloni ke Timnas Argentina.
Meski demikian, ia memilih bertahan dengan keyakinannya dan menunggu kesempatan yang belum tentu datang.
Baca Juga:Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika
Penantian itu akhirnya terbayar empat tahun kemudian. Menjelang Piala Dunia 2026, Senesi sedang menikmati masa liburan bersama pasangannya, Kelci Rose Bowers, yang merupakan bek Bournemouth Women.
Keduanya menghabiskan waktu di sebuah hotel di Ibiza ketika sebuah pesan penting datang dari sekretaris Federasi Sepak Bola Argentina (AFA).
Isi pesannya sederhana, tetapi mengubah segalanya.
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar
Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti
Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali
Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit
Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas
Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang
Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0
Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri
Start P7 di Sirkuit Assen! Veda Ega Pratama Bongkar Penyebab Crash di Practice Moto3 Belanda 2026