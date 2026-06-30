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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 30 Juni 2026 | 14.59 WIB

Kisah Marcos Senesi: Menolak Panggilan Italia hingga Akhirnya Debut Bersama Argentina di Piala Dunia 2026

Timnas Argentina akan mengawali kiprah di Piala Dunia 2026 dengan melawan Aljazair. (Istimewa) - Image

Timnas Argentina akan mengawali kiprah di Piala Dunia 2026 dengan melawan Aljazair. (Istimewa)

JawaPos.com - Marcos Senesi akhirnya merasakan momen yang selama bertahun-tahun hanya ada dalam angan.

Bek tengah Argentina itu menjalani debutnya di Piala Dunia 2026 setelah melalui perjalanan panjang yang dipenuhi kesabaran dan keyakinan terhadap pilihannya membela tanah kelahirannya.

Jauh sebelum namanya masuk skuad Argentina, Senesi sebenarnya sempat mendapat kesempatan membela Timnas Italia.

Pada 2022, pelatih Roberto Mancini menghubunginya secara langsung dan menawarkan tempat di Gli Azzurri. Kesempatan tersebut terbuka karena Senesi memiliki garis keturunan Italia dari kakek buyutnya. Namun, tanpa ragu ia menolak tawaran itu.

"Saya orang Argentina dan saya ingin bermain untuk Argentina. Karena itulah saya bilang tidak," ujar Senesi saat itu.

Keputusan tersebut terbilang berani. Sebab, ketika menolak Italia, belum ada jaminan dirinya akan dipanggil oleh Lionel Scaloni ke Timnas Argentina.

Meski demikian, ia memilih bertahan dengan keyakinannya dan menunggu kesempatan yang belum tentu datang.

Penantian itu akhirnya terbayar empat tahun kemudian. Menjelang Piala Dunia 2026, Senesi sedang menikmati masa liburan bersama pasangannya, Kelci Rose Bowers, yang merupakan bek Bournemouth Women.

Keduanya menghabiskan waktu di sebuah hotel di Ibiza ketika sebuah pesan penting datang dari sekretaris Federasi Sepak Bola Argentina (AFA).
Isi pesannya sederhana, tetapi mengubah segalanya.

Editor: Banu Adikara
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