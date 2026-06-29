Prediksi Kontroversial Dukun Ghana Nana Kwaku Bonsam: Tanjung Verde Disebut Bakal Hentikan Langkah Argentina

JawaPos.com - Nama Nana Kwaku Bonsam kembali menjadi perbincangan di tengah bergulirnya Piala Dunia 2026. Sosok yang dikenal sebagai dukun Ghana itu melontarkan prediksi kontroversial dengan menyebut Tanjung Verde akan menyingkirkan timnas Argentina dari Piala Dunia.

Pernyataan dukun Ghana tersebut langsung menarik perhatian penggemar sepak bola di berbagai media sosial. Pasalnya, timnas Argentina datang ke Piala Dunia sebagai salah satu tim unggulan dengan materi pemain yang jauh lebih berpengalaman dibanding Tanjung Verde.

Dalam pernyataannya, dukun Ghana Nana Kwaku Bonsam mengatakan, Tanjung Verde akan menjadi tim yang menghentikan langkah Lionel Messi dan rekan-rekan bersama timnas Argentina. Dia bahkan menyampaikan keyakinannya tanpa ragu meski banyak pihak menilai prediksi tersebut sulit menjadi kenyataan.

Bagi penggemar sepak bola, nama Nana Kwaku Bonsam bukan sosok baru. Dia beberapa kali mencuri perhatian karena mengaku menggunakan kekuatan supranatural untuk memengaruhi hasil pertandingan.

Salah satu pernyataannya yang paling terkenal adalah saat mengklaim telah mengutuk Harry Kane sebelum laga penting Inggris beberapa tahun lalu. Meski demikian, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa klaim-klaim tersebut benar-benar memiliki pengaruh terhadap jalannya pertandingan.

Sebagian besar publik menganggap ucapan Bonsam sebagai hiburan atau cara menarik perhatian media. Di atas kertas, Argentina tetap menjadi favorit jika bertemu Tanjung Verde. Tim asal Amerika Selatan itu memiliki kualitas skuad, pengalaman, serta rekam jejak yang jauh lebih baik di level internasional.

Status sebagai juara bertahan juga membuat Argentina dipandang sebagai salah satu kandidat kuat untuk kembali melangkah jauh di turnamen. Sementara itu, Tanjung Verde tetap layak mendapat apresiasi atas perkembangan sepak bolanya dalam beberapa tahun terakhir.

Negara kepulauan di Afrika tersebut mampu menunjukkan peningkatan performa dan beberapa kali merepotkan lawan yang memiliki peringkat lebih tinggi. Namun, menghadapi Argentina tentu menjadi tantangan yang jauh berbeda.