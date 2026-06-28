Ryan Mendes Tersandung Kasus Dugaan Pemerkosaan Jelang Duel Tanjung Verde vs Argentina

JawaPos.com - Kabar kurang sedap datang dari kapten Timnas Tanjung Verde, Ryan Mendes, jelang menghadapi Argentina di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pemain berusia 36 tahun itu dalam penyelidikan polisi terkait dugaan kasus pemerkosaan yang terjadi pada Maret lalu.

Mirisnya, kasus ini mencuat di tengah kesuksesan Mendes membawa Tanjung Verde mencetak sejarah lolos ke fase gugur. Blue Sharks -julukan Timnas Tanjung Verde- melaju ke babak tersebut usai keluar sebagai runner-up Grup H dengan raihan tiga angka, menemani Spanyol yang lolos sebagai juara grup dengan tujuh poin.

Menurut laporan The Sun, dugaan pemerkosaan itu terjadi ketika Tanjung Verde menjalani laga uji coba di Oseania pada Maret 2026. Saat itu, Blue Sharks menjalani dua laga uji coba melawan Selandia Baru dan Chile.

Korban diketahui seorang perempuan asal Brasil yang tinggal di Auckland dan bertugas sebagai penerjemah untuk skuad Tanjung Verde selama menjalani rangkaian agenda di Selandia Baru. Dugaan pemerkosaan yang dilakukan Mendes kepada perempuan tersebut diketahui terjadi pada 27 Maret 2026.

Kronologi Dugaan Pemerkosaan Mendes kepada Sang Penerjemah

Korban mengaku kepada polisi bahwa dirinya diundang ke salah satu kamar yang ditempati anggota tim di hotel tempat skuad Tanjung Verde menginap. Perempuan asal Brasil itu mengira akan bertugas sebagai penerjemah.

Namun, setibanya di lokasi, ia mengklaim justru menemukan sebuah acara pertemuan sosial. Tak lama kemudian, ia kembali ke kamarnya karena merasa kurang sehat.

Perempuan tersebut kemudian mendengar seseorang mengetuk pintu kamarnya. Saat membuka pintu, ia mengaku melihat Ryan Mendes berada di luar kamar.