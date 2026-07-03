Prediksi Skor Australia vs Mesir di Piala Dunia 2026: Menanti Kejutan Satu-satunya Wakil Asia

JawaPos.com - Australia menjadi satu-satunya wakil Asia yang akan berlaga di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Socceroos akan menantang Mesir di AT&T Stadium, Airlington, Sabtu (4/7) dini hari WIB. Pertandingan ini menjadi pertaruhan bagi Australia untuk memecahkan rekor.

Bukan hal mustahil bagi tim manapun untuk lolos ke putaran selanjutnya, termasuk Australia saat menghadapi Mesir meski The Paraohs di atas kertas lebih diunggulkan oleh sebagian besar pengamat dan pencinta sepak bola dunia.

Australia berhasil lolos ke babak knock-out Piala Dunia untuk ketiga kalinya di edisi ini. Pergeseran momentum ini membuat bursa taruhan lebih relevan dari sebelumnya untuk pertandingan ini. Australia lolos sebagai runner-up di grup yang sulit, seperti halnya Paraguay yang berhasil mengatasi Jerman di babak 32 besar.

Fakta itu menjadi indikasi kuat bahwa Australia masih memiliki kemungkinan besar untuk lolos, meski Socceroos dinilai kurang cukup kredibel saat menjalani fase grup. Mereka hanya mendapakan 4 poin hasil satu kemenangan, satu imbang, dan satu kekalahan.

Selain itu, fakta bahwa Australia belum pernah memenangkan pertandingan knock-out sebelumnya, disinyalir menjadi dorongan motivasi bagi mereka untuk membuat pencapaian terbesar dalam keikutsertaan di Piala Dunia kali ini.

Jika mereka berhasil mengatasi Mesir, masyarakat Negeri Kanguru tentu saja akan mengadakan pesta besar atas kemenangan tersebut. Jika sebaliknya, maka mereka dianggap telah memenuhi ekspektasi.

Tak dipungkiri Australia belum cukup sukses saat menjalani knock-out. Menariknya, kedua penampilan knock-out mereka sebelumnya berakhir dengan kekalahan dari juara bertahan.

Pertama, saat melawan Italia pada 2006, dan kemudian menghadapi Argentina empat tahun silam. Kedua negara itu, yang berhasil mengalahkan Australia, keluar sebagai pemenang Piala Dunia.