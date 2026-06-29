Wonderkid Australia Lucas Herrington Abaikan Rumor Barcelona dan Liverpool, Tegaskan Fokus di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Wonderkid timnas Australia Lucas Herrington menegaskan tetap fokus pada pertandingan babak 32 besar Piala Dunia lawan Mesir. Dia menyebut belum memikirkan soal ketertarikan Barcelona dan Liverpool.

Lucas Herrington mendapatkan debutnya di Piala Dunia FIFA dalam laga imbang 0-0 Australia melawan Paraguay pada pertengahan pekan lalu. Sekaligus memastikan langkah negara kelahirannya ke fase gugur.

Dalam laga debut itu, sosok berusia 18 tahun ini menjadi pemain termuda yang tampil sebagai starter bagi Australia di Piala Dunia. Nama Lucas Herrington naik daun setelah ketenangan di atas lapangan memukai semua penonton saat menghadapi tim asal Amerika Selatan tersebut.

Pesepak bola kelahiran Brisbane ini memimpin rekan-rekan setimnya dalam hal aksi sapuan bola dan mencatatkan kontribusi pertahanan yang setara dengan pemain lain dalam menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.

Performa apik ini hampir pasti akan membuatnya kembali masuk dalam susunan pemain utama di pekan ini, saat anak asuhan Tony Popovic berupaya meraih kemenangan pertama di fase gugur dengan menghadapi timnas Mesir.

Setelah aksinya tersebut, ESPN melaporkan bahwa klub-klub raksasa dunia langsung menunjukkan minat mendatangkan jasanya. Barcelona sempat mengajukan tawaran awal untuk merekrutnya namun ditolak oleh klubnya saat ini, Colorado Rapids.

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Sementara Liverpool dikabarkan terus memantau perkembangannya. Namun, Herrington menegaskan bahwa ia tidak membiarkan rumor-rumor transfer itu mengalihkan perhatiannya dari tekad membawa Australia melangkah jauh di Piala Dunia.

"Saya sedang berada di Piala Dunia, jadi saya hanya berusaha untuk menikmati momen ini sepenuhnya. Ini adalah pengalaman pertama saya, dan semoga menjadi yang pertama dari banyak kesempatan lainnya,” ujar dia.