Hasil Piala Dunia 2026: Imbang Lawan Paraguay, Australia Lolos ke 32 Besar!

JawaPos.com - Timnas Australia dan Paraguay harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 0-0 di laga terakhir Grup D Piala Dunia 2026. Duel tersebut berlangsung di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, Jumat (26/6/) pagi WIB.

Hasil imbang ini menjadi hasil positif bagi Australia. Pasalnya, armada Tony Popovic itu berhasil mengunci tiket lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Mereka lolos dengan status runner-up setelah mengemas empat poin, hasil dari satu kemenangan, satu imbang, dan satu kekalahan.

Jalannya Pertandingan Babak Pertama Paraguay vs Australia Australia langsung mengancam pertahanan Paraguay pada menit keempat lewat tendangan Jackson Irvine yang masih bisa ditepis Orlando Gill. Socceroos -julukan Timnas Australia- terus menekan pertahanan Paraguay di 10 menit pertama, namun belum ada yang berbuah manis.

Setelah itu, pertandingan berjalan cukup alot. Serangan yang dilancarkan Australia dan Paraguay kerap patah di sepertiga akhir lapangan. Hingga 25 menit pertandingan berjalan, belum ada gol yang tercipta.

Australia menciptakan peluang bagus di menit ke-36 lewat tendangan jarak jauh Jordan Bos. Namun, tendangan tersebut masih bisa diamankan kiper Paraguay, Orlando Gill. Socceroos terus menggempur pertahanan Los Guaranies -julukan Timnas Paraguay di sisa waktu babak pertama.

Pada akhirnya tidak ada gol yang tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama. Australia tampil dominan di babak pertama dengan melepaskan enam tembakan dengan tiga diantaranya mengarah ke gawang. Sementara Paraguay hanya melepaskan satu tembakan yang tidak mengarah.

Babak Kedua Paraguay vs Australia Usai turun minum, kedua kesebelasan tidak menurunkan irama permainannya. Australia dan Paraguay masih jual beli serangan untuk mencetak gol keunggulannya.

Namun belum ada peluang bagus yang mampu diciptakann kedua kesebelasan. Hingga hydration break babak kedua, Australia dan Paraguay masih bermain dengan skor kacamata alias 0-0.

Pertandingan berjalan cukup alot. Serangan-serangan yang dilancarkan Australia dan Paraguay masih bisa diamankan oleh masing-masing kiper tim. Hingga laga memasuki menit ke-80, masih belum ada juga gol yang tercipta.