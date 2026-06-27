Rekap Hasil Piala Dunia Jumat 26 Juni: Australia dan Pantai Gading Lolos Dramatis, Turki Tersingkir Meski Tumbangkan Amerika Serikat

JawaPos.com – Drama mewarnai penutupan fase grup Piala Dunia 2026 pada Kamis (26/6). Australia dan Pantai Gading memastikan tiket ke babak 32 besar, sementara Turki harus tersingkir meski menumbangkan Amerika Serikat. Di Grup F, Belanda lolos sebagai juara grup tanpa terkalahkan, sedangkan Lionel Messi masih memimpin daftar top skor sementara dengan lima gol.

Di Grup D, Turki menutup perjuangan dengan kemenangan dramatis 3-2 atas Amerika Serikat. Gol kemenangan dicetak Kaan Ayhan pada menit kedelapan injury time setelah sebelumnya Arda Guler dan Baris Yilmaz membawa Turki dua kali unggul. Amerika sempat membalas lewat Auston Trusty dan Sebastian Berhalter.

Meski kalah, Amerika Serikat tetap finis sebagai juara Grup D dengan enam poin berkat keunggulan selisih gol.

Pada laga lain, Australia bermain imbang tanpa gol melawan Paraguay. Hasil itu cukup mengantar Socceroos finis di posisi kedua dengan empat poin dan lolos otomatis ke babak 32 besar. Paraguay juga mengoleksi empat poin, tetapi kalah selisih gol dari Australia. Namun, peluang Paraguay masih terbuka melalui jalur delapan peringkat ketiga terbaik.

Turki yang mengumpulkan tiga poin harus puas berada di dasar klasemen dan dipastikan tersingkir.

Jerman Tetap Juara Grup Meski Tumbang Di Grup E, Jerman gagal mempertahankan rekor sempurna setelah takluk 1-2 dari Ekuador. Leroy Sané sempat membawa Der Panzer unggul cepat pada menit kedua, tetapi Ekuador membalikkan keadaan lewat gol Jhon Angulo dan Gonzalo Plata.

Meski kalah, Jerman tetap menjadi juara grup berkat keunggulan selisih gol atas Pantai Gading. Kedua tim sama-sama mengoleksi enam poin.

Pantai Gading memastikan tiket ke babak gugur setelah mengalahkan Curacao 2-0. Pepe menjadi bintang kemenangan Les Éléphants dengan memborong dua gol.

Sementara itu, Ekuador yang finis di peringkat ketiga dengan empat poin juga berhasil mengamankan satu tempat di babak 32 besar melalui jalur delapan peringkat ketiga terbaik. Curacao harus mengakhiri turnamen sebagai juru kunci.