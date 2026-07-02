Elliot Anderson Puji Harry Kane dan Jude Bellingham, Sebut Dua Bintang Inggris Selalu Bersinar di Laga Besar

JawaPos.com – Elliot Anderson melontarkan pujian kepada Harry Kane dan Jude Bellingham setelah Inggris mengalahkan Republik Demokratik Kongo 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Menurutnya, dua pemain itu selalu mampu menjadi pembeda di laga-laga besar.

Kane tampil sebagai pahlawan kemenangan The Three Lions setelah mencetak dua gol yang membawa Inggris bangkit dan menang 2-1 di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta.

Sementara itu, Bellingham kembali menjadi motor permainan lini tengah Inggris. Gelandang Real Madrid tersebut beberapa kali menciptakan peluang berbahaya, meski gagal mencatatkan nama di papan skor berkat aksi gemilang kiper RD Kongo, Lionel Mpasi.

Anderson mengakui Kane dan Bellingham memiliki kualitas yang selalu muncul ketika Inggris menghadapi pertandingan-pertandingan penting.

"Mereka adalah pemain-pemain untuk laga besar. Lihat saja apa yang mereka lakukan. Kami mempercayai mereka untuk membawa kami lolos ke babak berikutnya," ujar Anderson seperti dikutip dari laman resmi England Football. Gelandang Nottingham Forest itu mengatakan tugas pemain lain adalah membangun permainan dan mengalirkan bola kepada Kane maupun Bellingham. Setelah itu, dua pemain tersebut dinilainya mampu membuat perbedaan lewat kualitas individu yang dimiliki.

"Kami membangun fondasinya dan mencoba memberikan bola kepada mereka. Setelah itu, biarkan mereka melakukan apa yang mereka bisa. Menurut saya, Kane dan Bellingham tampil luar biasa hari ini," katanya. Kane menjadi penentu kemenangan Inggris lewat dua gol pada menit ke-75 dan 86. Gol pertama lahir melalui sundulan memanfaatkan umpan silang Anthony Gordon, sedangkan gol kedua tercipta lewat sepakan keras dari dalam kotak penalti.

Adapun Bellingham memang gagal mencetak gol. Namun, gelandang berusia 23 tahun itu tetap memainkan peran penting sebagai pengatur ritme permainan dan penghubung lini tengah dengan lini depan.