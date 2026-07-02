Prediksi Skor Portugal vs Kroasia: Bursa Taruhan dan Opta Jagokan Selecao, Ronaldo Siap Hadapi Luka Modric

Ronaldo akan hadapi Luka Modric. Simak prediksi Portugal vs Kroasia di Piala Dunia 2026 lengkap dengan head to head, susunan pemain, analisis taktik, dan prediksi skor. (Dok. FIFA/AFP)
JawaPos.com – Portugal lebih diunggulkan saat menghadapi Kroasia pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Duel sesama wakil Eropa di BMO Field, Toronto, Jumat (3/7) pukul 06.00 WIB diprediksi berlangsung ketat. Namun, mayoritas bursa taruhan dunia hingga superkomputer Opta sama-sama menjagokan Selecao das Quinas melaju ke babak 16 besar.
Pertandingan ini juga menyajikan duel dua legenda sepak bola dunia, Cristiano Ronaldo dan Luka Modric. Keduanya sama-sama telah berusia di atas 40 tahun dan berpeluang menjalani Piala Dunia terakhir sepanjang karier internasional mereka.
Portugal lolos ke fase gugur sebagai runner-up Grup K setelah bermain imbang melawan RD Kongo dan Kolombia serta menghancurkan Uzbekistan 5-0. Sementara Kroasia bangkit dari kekalahan pada laga pembuka dengan meraih kemenangan atas Panama dan Ghana untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar.
Pelatih Portugal Roberto Martínez menegaskan bahwa fase gugur merupakan awal dari kompetisi yang sesungguhnya.
"Kami harus menganggap fase gugur sebagai Piala Dunia yang baru. Setiap pertandingan sekarang adalah final," ujar Martínez seperti dikutip Reuters.
Di kubu Kroasia, Zlatko Dalić menilai pertandingan tidak hanya ditentukan oleh duel Cristiano Ronaldo melawan Luka Modric.
"Semua orang berbicara tentang Ronaldo dan Modric. Tetapi pertandingan ini akan ditentukan oleh duel di lini tengah. Siapa yang menguasai area tersebut akan memiliki peluang lebih besar untuk menang," kata Dalić kepada Reuters.
Pendapat serupa disampaikan gelandang Portugal, Vitinha.
"Luka Modric adalah panutan saya. Tetapi kami harus berkembang secara kolektif. Ketika tim bermain baik, kualitas individu akan muncul dengan sendirinya," ujar gelandang Paris Saint-Germain tersebut.
Portugal juga membawa motivasi emosional. Laga ini dimainkan tepat pada peringatan satu tahun wafatnya Diogo Jota. Roberto Martínez menyebut Jota tetap menjadi bagian dari perjalanan Portugal di Piala Dunia, sementara Vitinha mengatakan seluruh pemain ingin mempersembahkan kemenangan bagi mendiang rekannya tersebut.
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Kepercayaan terhadap Portugal juga tercermin dari bursa taruhan internasional.
Media analisis sepak bola Total Football Analysis yang mengompilasi odds dari sejumlah operator besar seperti Betfred menempatkan Portugal sebagai favorit dengan harga 4/5 (1,80). Sementara Kroasia berada di kisaran 4/1 (5,00) dan hasil imbang dipatok sekitar 11/4 (3,75).
Prediksi serupa dimuat Yahoo Sports melalui artikel World Cup 2026 Round of 32 Prediction. Portugal direkomendasikan sebagai pilihan utama karena dinilai memiliki kualitas lini depan yang jauh lebih tajam dibanding Kroasia.
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