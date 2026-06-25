Inggris Ditahan Imbang, Jude Bellingham Sebut Pemain Ghana Lebih Layak MotM: Saya Tidak Pantas Mendapatkannya!

JawaPos.com – Jude Bellingham terpilih sebagai pemain terbaik saat Inggris bermain seri tanpa gol (0-0) melawan Ghana di Gillette Stadium, Foxborough, kemarin (24/6). Namun, gelandang Real Madrid itu menyebut penghargaan Man of the Match (MotM) yang diterimanya lebih pantas diberikan kepada salah satu pemain Ghana.

Sepanjang laga, para pemain Ghana tampil disiplin menjaga pertahanan. Akibatnya, Inggris dibuat frustrasi meski melepaskan 19 tembakan berbanding hanya dua tembakan yang dilepaskan Ghana.

”Saya tidak pantas mendapatkannya. Seharusnya salah satu pemain mereka yang mendapatkannya karena mereka bertahan dengan sangat baik,” ungkap Bellingham di laman resmi FIFA.

Inggris sebetulnya mendapat peluang emas menjelang laga berakhir. Yakni, saat sundulan bek kiri Nico O'Reilly membentur tiang gawang. Bola muntah sempat jatuh tepat di kaki kapten sekaligus striker Harry Kane. Namun, sepakan bomber Bayern Munchen itu justru melambung.