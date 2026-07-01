Belanda Angkat Kaki dari Piala Dunia 2026, Virgil van Dijk Dituduh jadi Biang Keladi

Kapten timnas Belanda Virgil van Dijk. (Dok. Virgil van Dijk)
JawaPos.com - Tersingkirnya Belanda dari Piala Dunia 2026 usai kalah dari Maroko lewat adu penalti memicu gelombang kritik di Negeri Kincir Angin.
Salah satu yang menjadi sasaran utama adalah kapten tim, Virgil van Dijk.
Bek berusia 34 tahun itu mendapat sorotan tajam dari jurnalis De Telegraaf, Valentijn Driessen, yang menilai performanya menjadi salah satu penyebab kegagalan Belanda melaju ke babak 16 besar.
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Melansir De Telegraaf, dalam artikelnya, Driessen melontarkan kritik pedas kepada Van Dijk.
Ia menyebut bek Liverpool itu sudah "selesai" dan bahkan menuduhnya telah "mengkhianati segalanya yang diperjuangkan tim nasional kami."
Menurut Driessen, Belanda bahkan harus mengubah cara bermain mereka demi menutupi penurunan performa sang kapten.
Kritik tersebut muncul setelah Belanda gagal mempertahankan keunggulan. Cody Gakpo sempat membawa Oranje unggul pada menit ke-72, tetapi Maroko menyamakan skor pada menit pertama masa injury time sebelum akhirnya menang lewat adu penalti.
Driessen menilai posisi Van Dijk saat proses gol penyama kedudukan turut menjadi penyebab kegagalan timnya.
Usai pertandingan, Van Dijk mengaku masih sulit menerima hasil tersebut.
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