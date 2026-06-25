Kontraknya Tak Diperpanjang Liverpool, Rhys Williams Pilih Trial bersama New York Red Bulls

JawaPos.com – Bek tengah Liverpool, Rhys Williams, dikabarkan sedang menjalani latihan masa percobaan bersama salah satu klub Liga Utama Amerika Serikat (MLS), New York Red Bulls, menjelang kepergiannya dari Anfield.

The Reds baru-baru ini telah resmi mengumumkan bahwa bek yang kini sudah berusia 25 tahun itu akan meninggalkan kota Merseyside setelah kontraknya tidak diperpanjang dan akan berakhir pada akhir Juni.

Sebagai lulusan Kirkby, akademi Liverpool, Williams telah menjadi bagian dari klub juara Liga Inggris 20 kali ini sejak level U-10. Ia menandatangani kontrak profesional pertamanya pada tahun 2019 lalu.

Bek tengah setinggi 195 cm ini merupakan bagian dari skuad Liverpool yang menjuarai FA Youth Cup pada tahun 2019 dan melakoni debutnya di bawah asuhan Jurgen Klopp setahun kemudian sebagai pelapis Virgil van Dijk dan Joel Matip.

Sejak saat itu, pemain bernomor punggung 46 ini hanya mencatatkan 19 penampilan di tim utama. Seluruhnya terjadi pada musim 2020/2021 sebelum dirinya kemudian menjalani serangkaian masa peminjaman yang kurang mengesankan.

Sejak 2021, Williams sempat bermain untuk Swansea, Blackpool, Aberdeen, hingga Port Vale, serta menjalani musim 2024/2025 bersama Morecambe di League Two atau kasta keempat dalam sistem liga sepak bola Inggris.

Pemain kelahiran Preston ini segera bergerak mencari klub baru demi menyelamatkan kariernya. Menurut James Pearce, jurnalis The Athletic sekaligus koresponden Liverpool, mantan pemain timnas junior Inggris itu saat ini sedang menjalani masa uji coba (trial) bersama klub MLS, New York Red Bulls.

"Bek Liverpool, Rhys Williams, yang akan resmi meninggalkan klub saat kontraknya berakhir pada akhir Juni, saat ini sedang menjalani uji coba di New York Red Bulls. Kesempatan emas baginya untuk unjuk kemampuan dan mencari tantangan baru musim panas ini," tulis Pearce.

New York Red Bulls berkompetisi di Wilayah Timur MLS dan saat ini menempati peringkat kelima dalam klasemen liga dengan 22 poin, terpaut sembilan poin dari klub Lionel Messi, Inter Miami yang berada di peringkat kedua.