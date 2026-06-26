Hasil Piala Dunia 2026: Cukur Tunisia, Belanda Juara Grup F

Selebrasi bek Belanda Jan Paul van Hecke usai cetak gol ke gawang Tunisia. (Dok. FIFA)
JawaPos.com - Timnas Belanda menang meyakinkan atas Tunisia dengan skor akhir 3-1 di laga terakhir Grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Arrowhead, Kansas City, Amerika Serikat, Jumat (26/6/2026) pagi WIB.
Kemenangan ini sekaligus membawa Belanda mengamankan tiket fase gugur atau 32 besar. Tim berjuluk De Oranje itu keluar sebagai juara Grup F dengan raihan tujuh poin, unggul dua angka atas Jepang yang finis runner-up.
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Belanda langsung tancap gas sejak menit awal. Hasilnya, armada Ronald Koeman itu berhasil cetak gol cepat pada menit ketiga berkat gol bunuh diri Ellyes Skhiri. Pemain Tunisia itu gagal menyapu bola dengan baik sehingga malah masuk ke gawang sendiri.
Berselang empat menit atau tepatnya pada menit ke-7, Belanda kembali menjebol gawang Tunisia. Kali ini gol kedua De Oranje dicetak oleh Brian Brobbey usai memanfaatkan umpan dari Virgil Van Dijk.
Unggul dua gol cepat membuat Belanda sangat nyaman melancarkan serangan ke pertahanan Tunisia. Gempuran demi gempuran terus dilakukan Cody Gakpo dan kawan-kawan meski belum ada yang berbuah gol hingga laga memasuki menit ke-30.
Sementara Tunisia terlihat kesulitan mengembangkan permainannya. Tim arahan Herve Renard itu belum bisa menembus pertahanan solid De Oranje. Untuk sementara, Belanda unggul 2-0 di babak pertama.
Usai turun minum, Tunisia menaikkan intensitas permainannya. Tim berjuluk Elang Kartago itu akhirnya sukses memperkecil kedudukan menjadi 1-2 pada menit ke-54 lewat gol Hazem Mastouri.
Belanda merespons gol tersebut dengan baik. De Oranje berhasil menambah pundi-pundi golnya pada menit ke-62 lewat gol Jan Paul van Hecke usai memanfaatkan umpan dari Tijjani Reijnders.
Belanda terus menekan pertahanan Tunisia. Namun serangan-serangan yang mereka lancarkan masih bisa diredam barisan pertahanan Elang Kartago.
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Pada akhirnya, tidak ada gol yang tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Belanda menutup laga dengan kemenangan 3-1 atas Tunisia.
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