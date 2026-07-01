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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 1 Juli 2026 | 15.53 WIB

Kylian Mbappe Samai Koleksi Gol Lionel Messi! Perebutan Golden Boot Piala Dunia 2026 Makin Panas!

Kylian Mbappe merayakan dua gol ke gawang Swedia yang membuatnya menyamai koleksi gol Lionel Messi dalam perebutan Golden Boot Piala Dunia 2026. (Instagram @equipedefrance) - Image

Kylian Mbappe merayakan dua gol ke gawang Swedia yang membuatnya menyamai koleksi gol Lionel Messi dalam perebutan Golden Boot Piala Dunia 2026. (Instagram @equipedefrance)

JawaPos.com — Kylian Mbappe menyamai koleksi enam gol Lionel Messi usai mencetak dua gol saat Prancis mengalahkan Swedia 3-0 pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di New York New Jersey Stadium.

Hasil itu membuat persaingan Golden Boot semakin sengit karena Erling Haaland juga terus membayangi dengan lima gol menjelang babak 16 besar.

Bagaimana Persaingan Golden Boot Piala Dunia 2026?

Perburuan gelar top skor Piala Dunia 2026 kini menjadi salah satu cerita paling menarik sepanjang turnamen.

Lionel Messi dan Kylian Mbappe sama-sama mengoleksi enam gol, sementara Erling Haaland hanya terpaut satu gol dengan torehan lima gol.

Mbappe melesat menyamai Messi setelah mencetak dua gol ke gawang Swedia.

Penyerang Prancis itu tampil tajam sejak fase grup hingga babak gugur dan menjadi tumpuan utama Les Bleus untuk mempertahankan performa sempurna mereka.

Di bawah tiga nama tersebut, Ousmane Dembele dan Vinicius Junior ikut menjaga peluang dengan koleksi empat gol.

Sementara Harry Kane, Brian Brobbey, Cody Gakpo, Deniz Undav, serta Elijah Just masih bertahan dalam persaingan dengan tiga gol.

Editor: Banu Adikara
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