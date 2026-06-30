Respons Pelatih Portugal Saat Cristiano Ronaldo Dibandingkan dengan Messi dan Haaland

JawaPos.com - Pelatih Portugal Roberto Martinez membela keputusannya untuk terus memainkan Cristiano Ronaldo selama 90 menit di setiap laga fase grup Piala Dunia 2026. Ia bahkan menilai membandingkan situasi Ronaldo dengan Lionel Messi maupun Erling Haaland merupakan hal yang "kekanak-kanakan".

Ronaldo kembali bermain penuh saat Portugal ditahan imbang 0-0 oleh Kolombia pada laga terakhir Grup K. Hasil itu membuat Selecao das Quinas hanya finis sebagai runner-up grup dan harus menghadapi Kroasia di babak 32 besar.

Meski tampil selama 270 menit penuh di fase grup, penyerang berusia 41 tahun itu kembali kesulitan memberikan ancaman berarti terhadap pertahanan Kolombia.

Martinez Tolak Perbandingan Keputusan Martinez mempertahankan Ronaldo sepanjang pertandingan memunculkan pertanyaan, terutama karena Argentina dan Norwegia memilih mengistirahatkan Lionel Messi serta Erling Haaland pada laga terakhir fase grup.

Namun, melansir ESPN, Martinez menegaskan setiap tim memiliki situasi yang berbeda.

"Kami tidak membandingkan diri dengan pemain dari tim lain. Itu akan kekanak-kanakan."

Menurutnya, Ronaldo tetap memiliki kualitas yang sangat penting bagi permainan Portugal.

"Cristiano sudah terbiasa berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Ini lebih soal kekuatan mental dan selalu disiplin dalam posisinya serta selalu membuka ruang dalam pola serangan kami."

Martinez juga menepis anggapan bahwa faktor usia membuat Ronaldo harus mendapat menit bermain yang lebih sedikit.

"Bukan masalah bagi Cristiano untuk bermain selama 90 menit, tetapi mungkin di pertandingan berikutnya kita perlu melakukan perubahan, tetapi itu sama seperti pemain lainnya."

Rotasi Tetap Dilakukan Martinez menjelaskan Portugal tetap menerapkan rotasi selama fase grup. Hingga kini, ia telah memainkan 21 pemain berbeda di sektor lapangan.