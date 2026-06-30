Respons Pelatih Portugal Saat Cristiano Ronaldo Dibandingkan dengan Messi dan Haaland

JawaPos.com - Pelatih Portugal Roberto Martinez membela keputusannya untuk terus memainkan Cristiano Ronaldo selama 90 menit di setiap laga fase grup Piala Dunia 2026. Ia bahkan menilai membandingkan situasi Ronaldo dengan Lionel Messi maupun Erling Haaland merupakan hal yang "kekanak-kanakan".
Ronaldo kembali bermain penuh saat Portugal ditahan imbang 0-0 oleh Kolombia pada laga terakhir Grup K. Hasil itu membuat Selecao das Quinas hanya finis sebagai runner-up grup dan harus menghadapi Kroasia di babak 32 besar.
Meski tampil selama 270 menit penuh di fase grup, penyerang berusia 41 tahun itu kembali kesulitan memberikan ancaman berarti terhadap pertahanan Kolombia.
Keputusan Martinez mempertahankan Ronaldo sepanjang pertandingan memunculkan pertanyaan, terutama karena Argentina dan Norwegia memilih mengistirahatkan Lionel Messi serta Erling Haaland pada laga terakhir fase grup.
Baca Juga:Portugal Tidak Bisa Cetak Gol ke Gawang Kolombia, Martinez Tetap Puas Timnya Lolos ke 32 Besar Piala Dunia 2026
Namun, melansir ESPN, Martinez menegaskan setiap tim memiliki situasi yang berbeda.
"Kami tidak membandingkan diri dengan pemain dari tim lain. Itu akan kekanak-kanakan."
Menurutnya, Ronaldo tetap memiliki kualitas yang sangat penting bagi permainan Portugal.
"Cristiano sudah terbiasa berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Ini lebih soal kekuatan mental dan selalu disiplin dalam posisinya serta selalu membuka ruang dalam pola serangan kami."
Baca Juga:Kolombia Juara Grup K Usai Imbangi Portugal 0-0, Pelatih Soroti Banyaknya Peluang yang Terbuang
Martinez juga menepis anggapan bahwa faktor usia membuat Ronaldo harus mendapat menit bermain yang lebih sedikit.
"Bukan masalah bagi Cristiano untuk bermain selama 90 menit, tetapi mungkin di pertandingan berikutnya kita perlu melakukan perubahan, tetapi itu sama seperti pemain lainnya."
Martinez menjelaskan Portugal tetap menerapkan rotasi selama fase grup. Hingga kini, ia telah memainkan 21 pemain berbeda di sektor lapangan.
Ia mencontohkan rotasi yang dilakukan terhadap Joao Neves dan Ruben Neves yang masing-masing bermain selama 45 menit, begitu pula Diogo Dalot dan Joao Cancelo yang bergantian mengisi posisi bek kanan.
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar
Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti
Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali
Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit
Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas
Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang
Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0
Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri
Start P7 di Sirkuit Assen! Veda Ega Pratama Bongkar Penyebab Crash di Practice Moto3 Belanda 2026