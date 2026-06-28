Bukan Lionel Messi, Berikut Pemain Terbaik Piala Dunia 2026 Pilihan Zlatan Ibrahimovic

JawaPos.com - Banyak nama muncul dalam perbincangan tentang siapa pemain terbaik dunia selama Piala Dunia 2026, dengan beberapa bintang yang biasanya menjadi sorotan dan masuk dalam diskusi.

Penampilan dari para pemain andalan di babak penyisihan grup seperti Kylian Mbappe, Lionel Messi, dan Vinicius Junior membuat perdebatan di antara para pengamat semakin memanas tentang siapa yang benar-benar membuat turnamen ini istimewa.

Salah satu orang yang jelas tidak ragu-ragu memberikan penilaiannya adalah mantan striker Paris Saint-Germain dan Manchester United, Zlatan Ibrahimovic. Ia tidak ragu lagi setelah menyaksikan seorang remaja selama beberapa tahun terakhir.

Zlatan Ibrahimovic Percaya Lamine Yamal adalah yang Terbaik Pemain itu adalah Lamine Yamal, yang tidak membuang waktu untuk menunjukkan dirinya di panggung terbesar. Pemain sayap Barcelona itu hanya membutuhkan 10 menit untuk membuka skor dalam kemenangan Spanyol 4-0 atas Arab Saudi, menjadi pemain termuda kedelapan yang mencetak gol di Piala Dunia.

Setelah sebelumnya menghadapi masalah kebugaran menjelang turnamen dan hanya bermain selama 19 menit dalam hasil imbang 0-0 Spanyol melawan Tanjung Verde, penampilan Yamal selama 45 menit melawan Arab Saudi sudah cukup untuk meyakinkan Ibrahimovic bahwa ia sedang menyaksikan pemain terbaik di planet ini.

"Saya percaya dia adalah pemain terbaik di dunia; dia adalah pemain spesial untuk momen-momen spesial."

Mengapa Zlatan Sangat Menghargai Lamine Yamal Ibrahimovic, yang tidak pernah ragu untuk menyampaikan pendapat yang kuat, baik sebagai pemain maupun komentator, menjelaskan dengan tepat apa yang membedakan Yamal dari para pesaingnya dalam percakapan ini, tepat sebelum gol pembuka dalam penampilan pertamanya di Piala Dunia.

"Jika mereka bisa memberinya bola, dia akan selalu menantang setiap kali mendapatkan bola, tidak masalah jika ada satu, dua, tiga pemain di depannya. Dia akan menantang, dia akan menciptakan peluang, dan itulah yang dibutuhkan Spanyol. Itulah yang mereka lewatkan di pertandingan pertama.”