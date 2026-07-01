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Rabu, 1 Juli 2026 | 23.42 WIB

Prancis Bekuk Swedia 3-0 di Piala Dunia 2026, N’Golo Kante Masih Percaya Bisa Dapatkan Menit Bermain

Bintang timnas Prancis N'Golo Kante (Dok. IG/@equipedefrance) - Image

Bintang timnas Prancis N'Golo Kante (Dok. IG/@equipedefrance)

JawaPos.com - Hingga berakhirnya fase grup Piala Dunia 2026, gelandang veteran Prancis N’Golo Kante belum mendapatkan menit bermain.

Padahal, saat lawan pemungkas grup I lawan Norwegia (27/6), Les Bleus –sebutan Prancis– dalam posisi nyaman di babak kedua karena sudah unggul 3-1 (skor akhir 4-1).

”Aku masih percaya kesempatan itu akan tiba,” kata Kante yang berusia 35 tahun dan telah mengoleksi 69 caps tersebut kepada L’Equipe. Untuk diketahui, selama partisipasi di ajang mayor sebelumnya (Piala Dunia maupun Euro), belum sekalipun Kante tidak mendapatkan menit bermain.

Kante sejatinya tidak perlu risau karena masih ada dua pemain outfield (non-kiper) Prancis lainnya dalam skuad yang juga belum tampil di Piala Dunia 2026. Masing-masing bek tengah Lucas Hernandez dan gelandang Warren Zaire-Emery.

Dua pemain Paris Saint-Germain tersebut termasuk versatile alias bisa main lebih dari satu posisi. 

Editor: Hendra
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