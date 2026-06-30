Malangnya Nasib Cody Gakpo: Calon Anak Meningga, Belanda Tersungkir dari Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Cody Gakpo mengalami salah satu periode paling berat dalam hidupnya. Di tengah perjuangannya membela Timnas Belanda di Piala Dunia 2026, penyerang Liverpool itu harus menerima kabar duka setelah kehilangan calon buah hatinya.

Kesedihan tersebut semakin lengkap setelah Belanda tersingkir dari turnamen usai kalah adu penalti melawan Maroko pada babak 32 besar.

Belanda sebenarnya sempat membuka harapan lewat gol yang dicetak Gakpo dalam pertandingan yang berlangsung sengit.

Namun Maroko mampu menyamakan kedudukan sehingga laga berakhir imbang 1-1 hingga babak tambahan waktu.

Pemenang akhirnya ditentukan melalui adu penalti. Dalam momen yang penuh tekanan, Maroko tampil lebih tenang dan berhasil memastikan kemenangan sekaligus mengakhiri langkah Belanda di Piala Dunia 2026. Bagi Gakpo, hasil tersebut menjadi pukulan kedua dalam waktu yang hampir bersamaan.

Beberapa hari sebelum pertandingan, pasangan Gakpo, Noa van der Bij, mengumumkan kabar duka melalui media sosial. Bayi yang tengah mereka nantikan meninggal dunia sebelum sempat dilahirkan.

Pasangan tersebut sebelumnya diketahui sedang menantikan kelahiran anak kedua yang diperkirakan lahir pada Oktober mendatang.