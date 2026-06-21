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M Shofyan Dwi Kurniawan
Minggu, 21 Juni 2026 | 21.11 WIB

Denzel Dumfries Jadi Kunci Permainan Ronald Koeman di Timnas Belanda, Ternyata Ini Alasannya!

Denzel Dumfries. (Dok. Instagram/@ddumfries2) - Image

Denzel Dumfries. (Dok. Instagram/@ddumfries2)

JawaPos.com - Belanda memberi pelajaran berharga kepada Swedia saat menang telak 5-1 dalam laga Grup F Piala Dunia 2026. Setelah sebelumnya tim asuhan Graham Potter menggulung Tunisia dengan skor yang sama, kini giliran mereka yang merasakan pahitnya kekalahan besar dari De Oranje.

Brian Brobbey dan Cody Gakpo memang menjadi sorotan berkat gol-gol mereka di Houston. Namun, di balik pesta gol tersebut, ada satu pemain yang diam-diam menjadi motor permainan tim asuhan Ronald Koeman: Denzel Dumfries.

Denzel Dumfries, Senjata Utama Ronald Koeman

Menghadapi pertahanan rapat Swedia yang bermain dengan formasi 5-3-2, Belanda memanfaatkan lebar lapangan secara maksimal. Donyell Malen dan Crysencio Summerville berhasil menarik perhatian para bek lawan, menciptakan ruang bagi Dumfries untuk menyerang dari sisi kanan.

Dan itu menjadi kesalahan fatal bagi Swedia. Bek sayap berusia 30 tahun tersebut sudah terbiasa menjalankan peran ofensif sejak membela Inter Milan. Dalam tiga musim terakhir, ia ikut membawa Nerazzurri tampil di dua final Liga Champions dan mencatatkan total 55 kontribusi gol.

Kemampuan menyerangnya kembali terlihat saat melawan Swedia. Dumfries menciptakan dua peluang besar, dan keduanya langsung berbuah assist.

Assist pertama untuk Brian Brobbey menunjukkan timing yang nyaris sempurna. Sedikit saja terlambat, ia mungkin sudah terjebak offside.

Sementara assist keduanya untuk Cody Gakpo lahir dari pergerakan overlap khasnya. Dengan satu sentuhan tajam di dalam kotak penalti, Dumfries mengirim umpan yang melewati seluruh pemain Swedia dan tepat menuju kaki Gakpo.

Rajanya Assist di Turnamen Besar

Penampilan gemilang tersebut semakin mempertegas reputasi Dumfries sebagai spesialis turnamen besar. Dalam dua edisi Piala Dunia terakhir, ia telah mengoleksi empat assist, jumlah yang sama dengan Ivan Perisic. Kontribusinya di berbagai turnamen besar juga sangat mengesankan.

Editor: Hendra
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